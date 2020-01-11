AK Parti'li Mahir Ünal: "Türkiye'nin başına kötü bir şey gelsin diyen muhalefet var" (1)

11.01.2020 15:34 | Son Güncelleme: 11.01.2020 15:34

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, 17 yıllık mücadelenin sonunda Türkiye'nin krizleri çözerek, engelleri aşarak bugün yeni bir noktaya geldiğini belirterek, "Türkiye'nin başına kötü bir şey gelsin diye adeta dua eden bir muhalefetle karşı karşıyayız." dedi.

Ünal, Balıkesir'de AK Parti İl Başkanlığını ziyaretinin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, AK Parti teşkilatlarının 81 ilde, Türkiye'nin geleceğini kurmak ve çocuklarına bırakacakları Türkiye'yi inşa etmek için canla başla çalıştığını söyledi.

AK Parti iktidarlarının 17 yıldır kıymetli bir şey yaptıklarını belirterek, "Türkiye için inandığımız yolda yürüyoruz. Türkiye için umut ve inanç üretiyoruz ve bu umut ve inancı icraatlarımızla, çalışmalarımızla, gayretimiz ve çabamızla gerçekleştiriyoruz. AK Parti'nin, liderimiz Sayın Recep Tayyip Erdoğan'la beraber yürüttüğü bu mücadele, bugün belki içinde olduğumuz için yeterince görülmüyor ve anlaşılmıyor olabilir ama şu anda her biriniz bir tarih yazıyorsunuz adeta. Türkiye'nin 2002'den bugüne kadar neleri aştığını, hangi sınamalardan geçtiğini beraberce bir hatırlayalım. Türkiye'nin 2002'de ne durumda olduğunu, 2001'de yaşadığı krizi, 2003'de 2004 ve 2005'de yaşadığı sorunları hatırladığımızda, geriye dönüp baktığımızda hamdolsun artık unuttuğumuz o kadar çok şey var ki. Bugün 17,18,20 yaşında olan gençlerimiz bunları görmediler. İyi ki görmediler, iyi ki bizim yaşadıklarımızı yaşamadılar. İyi ki bu ülkede yokluğun, çaresizliğin ne anlama geldiğini yaşamadılar. Biz zaten bütün mücadelemizi de çocuklarımız bizim yaşadıklarımızı yaşamasınlar diye verdik." diye konuştu.

Bugün artık Türkiye'nin yeni bir noktaya geldiğini anlatan Ünal, "17 yıllık mücadelenin sonunda Türkiye krizleri çözerek, engelleri aşarak bugün yeni bir noktaya geldi. Bugün artık sağlıkta, eğitimde, ulaşımda altyapısını tamamlamış, savunma sanayisinde yüzde 20 olan yerlilik oranını yüzde 70'lere çıkarmış ve kendi güvenliğini, huzurunu ve iç bütünlüğünü sağlamış bir Türkiye var hamdolsun." ifadelerini kullandı.

Ünal, konuşmasına şöyle devam etti:

"OECD rakamı olarak vereceğim çünkü artık Cumhuriyet Halk Partisi Türkiye'nin hiçbir şeyine güvenmediği için onlara OECD'nin bir rakamını vereceğim. OECD rakamı olduğu için de dolar üzerinden bunu vermek durumundayım. 2002 yılında Türkiye'de günlük 4 doların altında geçinmek zorunda olan vatandaşlarımızın oranı ne kadardı biliyor musunuz? Yüzde 33. Yani Türkiye'de her yüz kişiden 33 kişi günlük 4 doların altında bir kazançla yaşamak durumundaydı. Peki bugün biz bunu nereye düşürdük biliyor musunuz? Bugün bu yüzde 1,5'e düştü. Yani bugün, her 100 kişiden 1 ya da 2 kişi, günlük 4 doların altında bir kazançla yaşamak durumunda. Bunu da iyileştirmek için hamdolsun gerekli çalışmaları yürütüyoruz ama muhalefete baktığınızda, muhalefet, sanki Türkiye bitmiş, batmış, yanmış."

"Türkiye'nin başına kötü bir şey gelsin diye adeta dua eden bir muhalefetle karşı karşıyayız." diyen Ünal, sözlerine şöyle devam etti:

"3'üncü havaalanını yapıyorsunuz, 3'üncü havaalanında bir olumsuzluk olsun da sevinelim diye bekleyen bir muhalefet karşınızda ya da Türkiye kendi kıta sahanlığını korumak, kendi mavi sınırlarını 'münhasır ekonomik bölge' dediğimiz deniz kıta sahanlığını korumak ve oradaki haklarını korumak için, oradaki hidrokarbon kaynaklarını, petrolü, doğal gazı korumak için Türkiye büyük bir mücadele ediyor. Bakıyorsunuz muhalefet bu mücadeleyle ilgili adeta Türkiye'nin değil de Mısır'ın, Yunanistan'ın, İsrail'in, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin yanındaymış gibi konuşuyor ve davranıyor. Şimdi bu durumda bizim daha çok çalışmamız gerekiyor. Bunlar utanmıyorlar da niye utanmıyorlar biliyor musunuz? Dediler ki bize, Türk lirasından 6 sıfır atarsanız, bunların meşhur bir gazeteleri var ya şu anda, o gazetenin başındaki genel yayın yönetmeni, 2006 yılında 'Türk lirasından 6 sıfır atarsanız, Taksim'de anıracağım' dedi. Biz Türk lirasından 6 sıfır attık, hiç oralı bile olmadı. Şimdi bunlar, 'Dolar 12 lira olacak, Türk ekonomisi batıyor, kriz geliyor' dedi. Ne oldu? Şu anda hamdolsun hem Dünya Bankası hem de OECD, Türkiye'nin 2020 büyümesini yüzde 3 olarak revize etti."

(Sürecek)

Kaynak: AA