AK Parti'li Mahir Ünal: Reklam Filminde Akşener 15 Temmuz'un İntikamını Almayı Planlıyor

AK PARTİ Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, İyi Parti'nin reklam filmini eleştirerek, "Reklam filmine baktığınız zaman Meral Akşener 15 Temmuz gecesinin intikamını almayı planlıyor" dedi.

Seçim çalışmalarını memleketi Kahramanmaraş'ta sürdüren Mahir Ünal, Memur-Sen Şubesi'ni ziyaret etti. Cumhur İttifakı'nın AK Parti Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hayrettin Güngör'ün de eşlik ettiği ziyarette Ünal, Şube Başkanı Abdülaziz Aydın ve sendika üyeleriyle bir araya gelip sohbet etti.

Türkiye gündemiyle ilgili değerlendirmelerde bulunan Mahir Ünal, Memur-Sen'in ne yaptığını, hangi mücadelelerden geçtiğini ve 15 Temmuz'da nasıl bir duruş sergilediğini çok iyi bildiklerini söyledi.

31 Mart seçimlerinin sadece belediye başkanı ya da muhtar seçmekten ibaret olmadığını ifade eden Ünal, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın terör örgütlerinin, ırkçıların, faşistlerin ve İslam düşmanlarının hedefinde olduğunu belirtti. Erdoğan'ı hedefine alanların 31 Mart'ta sevinmek için beklediklerini ve onların seçimleri Recep Tayyip Erdoğan'a ve Cumhur İttifakı'na desteğin ölçüldüğü bir seçim olarak gördüklerini kaydeden Ünal, şöyle devam etti:

"Hüsamettin Cindoruk bunu ifşa etti biliyorsunuz. Hüsamettin Cindoruk, eski Türkiye'nin bir aktörü olarak çıktı ne dedi? '31 Mart intikam günü olacak' diyor. Neyin intikamı olacak? Yani onların zamanındaki Türkiye'de ne yapılıyordu? Birileri bunlara 'Şak' diye emrediyordu, bunlar 'Tak' diye yapıyorlardı. Bunlara birileri diyordu ki 'Necmettin Erbakan'a hükümeti kurma görevini vermeyeceksin, Tansu Çiller'e hükümeti kurma görevini vermeyeceksin. Verirsen tanklar kışladan çıkıyor ha' diyorlardı. Onlar da ne yapıyorlardı hiç olmayacak bir şey, demokrasinin, demokrasi kültürünün bütün teamüllerini yok sayarak Yalım Erez'e hiç olmayacak bir şekilde hükümeti kurma görevi veriyorlardı. Kimin emriyle veriyorlardı? Bu milletin seçtiklerinin emriyle mi veriyorlardı, yoksa bu millete ve bu milletin iradesinin üzerinde kendilerini hak ve karar sahibi gören vesayetçilerin emriyle mi hareket ediyorlardı? Hüsamettin Cindoruk herhalde vesayetçilerin karşısında zafer kazanan millet iradesinin bu zaferini hazmetmemiş olacak ki herhalde vesayetçilerin intikamını almak istiyor."

"FETÖ'CÜLERE DE 'SİZİ KURTARACAĞIZ' MESAJI VERİYORLAR"

Bu intikamın İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in reklam filminde de görüldüğünü belirten Mahir Ünal, şöyle devam etti:

"Reklam filmine baktığınız zaman Meral Akşener 15 Temmuz gecesinin intikamını almayı planlıyor. Reklam filmine bakıyorsunuz Türk polisi birisini gözaltına alıyor. Tabi orada neyin kastedildiği açık, kimlerin kastedildiği açık. Yani 15 Temmuz gecesi darbe yaparken suçüstü yakalanmış darbecileri yakalamıştır Türk mahkemeleri ve kahraman Türk polisi de, özel harekatı da, emniyeti de o gece kahramanca darbecilere karşı mücadele vermiş darbenin milletle beraber engellenmesinde çok büyük bir rol oynamıştır. Onları da derdest edip içeri atmıştır. E herhalde bunlar bundan rahatsızlar. reklam filmini izlediğiniz zaman şunu görüyorsunuz Türk polisi yakalıyor bunları içeri atıyor, sonra bakmışsınız ki bahar gelmiş. Yani FETÖ'cülere de 'Sizi kurtaracağız' mesajı veriyorlar. Bunları doğru okuma gerekir."

CHP Genel Başkanı kemal Kılıçdaroğlu ile Meral Akşener ve Hüsamettin Cindoruk'un verdiği mesajları doğru okumak gerektiğini ifade eden Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal son olarak şunları söyledi:

"Kemal Kılıçdaroğlu FETÖ ile mücadele eder mi? PKK ile mücadele eder mi? Meral Akşener FETÖ ile PKK ile mücadele eder mi? Burada mesele son derece açık, Mücadelenin bir memleket meselesi mücadelesi olduğu son derece açık. O yüzden Memur-Sen yine burada tavrını, duruşunu açık bir şekilde ortaya koymuştur. Dün gördünüz bir grup başkan vekili çok ağır hakaretlerle Cumhurbaşkanımız ve Sayın Devlet Bahçeli'ye kullandığı ağır hakaretleri ve hücrede hesap vermek gibi ifadelerini gördünüz. Daha önce de bunların bir milletvekili İzmir'den bizi denize döküyordu hatırlarsanız. O yüzden bu seçimlerin bir belediye seçimleri olmaktan ziyade bu seçimlerin açık ve net olarak bütün dünyada Recep Tayyip Erdoğan'a, Cumhur İttifakı'na verilen desteğin test edildiği bir seçim olarak görüldüğü dünya tarafından da açık ve net olarak görülüyor." - Kahramanmaraş

Kaynak: DHA