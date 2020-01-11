AK Parti'li Mahir Ünal: "Irak'ın yabancı güçlerin çatışma alanına dönüşmemesi Türkiye olarak...

11.01.2020 17:00 | Son Güncelleme: 11.01.2020 17:00

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, Irak'ın yabancı güçlerin çatışma alanına dönüşmemesinin ve bölgede herhangi bir şekilde bir mezhep çatışması yaşanmamasının Türkiye'nin önceliği olduğunu söyledi.

Ünal, Balıkesir'de AK Parti İl Başkanlığını ziyaretinin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, Türkiye'nin ekonomisini hızla iyileştirdiğini ifade etti.

Türkiye'nin, Suriye'den Libya'ya sınır güvenliğini ve toprak bütünlüğü sağladığını belirten Ünal, şunları söyledi:

"Ama muhalefete bakıyorsunuz işte yerli araba yapıyorsunuz 40 tane kulp takıyorlar. Diyoruz ki 'Kanal İstanbul'u' yapacağız.' Neden? Çünkü Kanal İstanbul tüm Türkiye'yi ilgilendiriyor. Yıllık ortalama 25 bin gemi kapasitesi İstanbul Boğazı, şu anda 50 bin gemi kapasitesine çıkmış durumda. Bundan 2-3 gün önce yine bir biliyorsunuz tanker kazası yaşandı ve bu gemilerin yüzde 20'si çok ciddi risk taşıyan yük taşımacılığı yapıyorlar. Biz diyoruz ki 'Kanal İstanbul'u yapalım', çıkmışlar böyle adeta milletle alay eder gibi çalıştay düzenlemişler. Çalıştayda konuşmacı olarak, bilim insanı olarak çağrılmış akademisyenlerin ne jeoloji ile ilgisi var ne çevre ile ilgisi var. Akademisyenin bir tanesi çıkmış diyor ki 'Kanal İstanbul yapılırsa İstanbul'da hadımlığa yol açabilir.' Yani bu milletin aklı ile adeta alay eder gibi bir komedi sergiliyorlar."

"Biz bu aklıselimini kaybetmiş, makuliyetini kaybetmiş, Recep Tayyip Erdoğan düşmanlığı ve AK Parti düşmanlığı gözlerini kör etmiş bu muhalefetle zaman geçirmeyeceğiz" ifadesini kullanan Ünal, şunları kaydetti:

"Biz enerjimizi nereye harcayacağız? Biz enerjimizi Türkiye için daha çok çalışmaya, daha çok insana ulaşmaya, daha çok gönül almaya, hakkı, hakikati daha çok insanımıza anlatmaya devam edeceğiz. Bunlarla durup vakit kaybedecek, bunların yalanlarına cevap verecek maalesef ne vaktimiz ne de zamanımız var. Bunlar yalan söylemekten maalesef bıkmıyorlar, usanmıyorlar. Bakıyorsunuz diyor ki 'Külliye'ye giden CHP'li' diye bir yalan çıkarıyorlar. Yazan CHP'li, konuşan CHP'li, iddia eden CHP'li, doğrulayan CHP'li, itham edilen CHP'li, suçlanan AK Parti. Bakıyorsunuz bir CHP'li den başka bir CHP'li rüşvet istemiş 25 milyon. Rüşvet isteyen CHP'li, rüşvet istenen CHP'li, suçlanan AK Parti. Biz bunlarla, değerli arkadaşlar uğraşmayacağız. Bunlarla vakit geçirmeyeceğiz. Bizim yapacak çok işimiz var. Bizim yürüyecek çok yolumuz var."

Ünal, Türkiye'nin bugüne kadar önüne çıkarılan tüm engelleri aştığını dile getirerek, şöyle devam etti:

"Bütün sınamaları bertaraf etti. Artık önümüzde kıymetli bir şey var kardeşlerim, bizim gözümüz gibi korumamız gereken bu milletin 82 milyonun, birlik ve beraberliğidir. Bizim birlik ve beraberliğimize zarar veremedikleri sürece bize hiçbir şey yapamaz bunlar. Ne diyor Mehmet Akif, 'Toplu attıkça sineler, onu top sindiremez.' Bizim sinelerimiz toplu attıkça birliğimizi beraberliğimizi uhuvvetimizi, muhabbetimizi, kardeşliğimizi, bu topraklar üzerindeki bin yıllık ortak yaşama tecrübemizi muhafaza ettiğimiz sürece, koruduğumuz sürece şundan emin olun, Türkiye'ye hiç kimse bir şey yapamaz. Bunu ispatladı mı bu millet? Bunu ispatladı. Bu millet bunu 15 Temmuz'da ispatladı. 17-25 Aralık'ta ispatladı. Gezide ispatladı. Bu millet kendi adamına sahip çıkarak, Recep Tayyip Erdoğan'a sahip çıkarak bunu ispatladı."

Konuşmasının ardından AK Parti İl Başkanlığından ayrılan Ünal, esnaf ziyaretlerinde bulundu. Bir kuaföre giren Ünal, traş olan Emirhan isimli bir çocuk ve ailesiyle sohbet etti. Çakmaklara gaz dolduran bir gazi ile sohbet ettikten sonra öğle namazını Alaca Mescid Camisi'nde kılan Ünal, namaz sonrası gazetecilere yaptığı açıklamada, bölgelerinde şu anda kendileri için önemli olanın istikrar olduğunu söyledi.

"Irak'ın yabancı güçlerin çatışma alanına dönüşmemesi, bölgede herhangi bir şekilde bir mezhep çatışmasının olmaması bizim Türkiye olarak önceliklerimiz" diyen Ünal, şu değerlendirmede bulundu:

"Cumhurbaşkanımızın liderliğinde bölgede biz istikrarı korumak, bölgenin istikrarsızlaştırılmasına meydan vermemek ve Türkiye'nin çıkarlarını, haklarını, sınır güvenliğini sağlamak ve Türkiye'ye dönük tehditleri de kaynağında karşılamak durumundayız. Kemal Kılıçdaroğlu, 'Suriye'de ne işimiz var, Libya'da ne işimiz var?' diyor ya biz her şeyden önce Türkiye'ye dönük tehditleri kaynağında karşılamak zorundayız. Eğer Türkiye'ye dönük tehditleri kaynağında karşılamazsak bu bizim için bir sınır güvenliği tehdidine bile dönüşebilir. Kaldı ki Türkiye bu konuda gerekli adımları atmıştır. Türkiye hem Doğu Akdeniz'le ilgili Libya ile yaptığı anlaşma hem de Suriye sınırında, Türkiye'nin sınır güvenliğine dönük oluşturulan tehditleri bertaraf etmek için yaptığı mutabakat muhtıralarıyla bunları şu anda Türkiye büyük oranda aşmıştır."

(Bitti)

Kaynak: AA