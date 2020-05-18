AK Parti'li Mahir Ünal'dan "etik kurallar"a yönelik eleştirilere ilişkin açıklama Açıklaması
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AK Parti'li Mahir Ünal'dan "etik kurallar"a yönelik eleştirilere ilişkin açıklama Açıklaması

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, sosyal medya etik kuralları adı altında yayımladıkları 12 maddeyle farkındalık çalışması yapmayı amaçladıklarını belirterek "Bu farkındalık çalışması bir kez daha kadim bir ahlaki sorunu gün yüzüne çıkardı.

AK Parti'li Mahir Ünal'dan
18.05.2020 16:30 | Son Güncelleme: 18.05.2020 16:30

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, sosyal medya etik kuralları adı altında yayımladıkları 12 maddeyle farkındalık çalışması yapmayı amaçladıklarını belirterek "Bu farkındalık çalışması bir kez daha kadim bir ahlaki sorunu gün yüzüne çıkardı. Bu ahlaki sorun, hiçbir konuda öz eleştiri yapmamak, kendisi ile asla yüzleşmemek ve bir farkındalık çalışması üzerinden bile düşmanı olarak gördüğü gruba nefret kusmak sorunudur." ifadelerini kullandı.

Ünal, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Kovid-19 salgını sürecinde herkes evlere kapanmışken sosyal medyanın daha çok kullanılmaya başlandığını belirtti.

Bu konuda yaptıkları çalışmayı anımsatan Ünal, şunları kaydetti:

"Sosyal medya etik kuralları adı altında 12 madde yayımladık, amaç bir sosyal medya farkındalık çalışması yapmaktı. Her birimiz sosyal medya kullanıcıları olarak bir duralım, düşünelim istedik. Hangi görüşten, düşünceden olursak olalım sosyal medyada davranışlarımıza bir ayna tutalım istedik. Bu kurallara uyacağını taahhüt edenlere hesaplarına yeşil ikon koymalarını söyledik. Bu farkındalık çalışması bir kez daha kadim bir ahlaki sorunu gün yüzüne çıkardı. Bu ahlaki sorun, hiçbir konuda öz eleştiri yapmamak, kendisi ile asla yüzleşmemek ve bir farkındalık çalışması üzerinden bile düşmanı olarak gördüğü gruba nefret kusmak sorunudur."

Etik olmayan veya suç içeren davranışların iki şekilde yaptırım göreceğine işaret eden Ünal, ahlaki sorunun "kınama ve ayıplama", suçun ise "hukuki" yaptırımla karşılaşacağını, suçun kişisel olduğunu vurguladı.

Ünal, ahlaksızlığın, kişisel olan üzerinden o gruba ait olduğunu düşündüğü herkese saldırmak olduğunu belirterek "Bu etik kurallara uymayı taahhüt etmek yerine düşmanlık eden bu zihin yapısına şunu söyleyebilirim, sizin ruhunuzu kaybetmenize neden olmuş nefret ve ön yargı dili zaten sadece sosyal medya değil herhangi bir konudaki 'etik kuralları' anlamanızı imkansız kılıyor." değerlendirmesinde bulundu.

İsminin geçtiği bir köşe yazısını eleştiren Ünal, "Biz kimsenin özel hayatını merak etmiyoruz bay yazar, yaptığı işle ilgileniyoruz. Biz bir olumsuzlukla karşılaştığımızda hatalı olanın o birey olduğunu düşünüyor ve tepkimizi belirliyoruz. O birey üzerinden bir grubu nefretimizin hedefi haline getirmiyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Politika Manşet

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