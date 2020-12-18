AK Parti'den, CHP'li Özgür Özel'e tepki
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AK Parti'den, CHP'li Özgür Özel'e tepki

18.12.2020 15:27 | Son Güncelleme: 18.12.2020 15:49
AK Parti'den, CHP'li Özgür Özel'e tepki

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ilgili açıklamasına tepki göstererek, "Bu tür provokasyonlar yerine içinizdeki taciz, tecavüz ve şiddet olayları ile ilgilenin" dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ilgili açıklamasına tepki göstererek, "Bu tür provokasyonlar yerine içinizdeki taciz, tecavüz ve şiddet olayları ile ilgilenin" dedi.

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'in, Twitter hesabından yaptığı açıklamaya AK Parti'den tepki geldi. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ünal, "'Sinek küçüktür ama mide bulandırır' atasözümüzün tam karşılığı olan kişi; çirkin ve alçak tavrın mide bulandırıyor. Hakaret ettiğin ve çirkinliğini kustuğun lider, beslendiğiniz darbeci vesayetçi yapıları devirdi, birlikte hareket ettiğiniz küresel egemenlere meydan okudu. Peki siz? 18 yıldır çıktınız yenildiniz, çıktınız yenildiniz, çirkefleştiniz. Yine yenileceksiniz! Git pisliğini kusmak için başka bir duvar bul. Bu tür provokasyonlar yerine içinizdeki taciz, tecavüz ve şiddet olayları ile ilgilenin" dedi.

TURAN: ÇOK DA CİDDİYE ALMAYINAK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, 'hadsiz Özgür Özel' etiketi ile yaptığı paylaşımda, "Çok da ciddiye almayın! Müptezelin Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a 'diktatör' demesi bizim için şereftir" ifadesini kullandı.MUŞ: PARTİNE BAK

AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, Özgür Özel'in yaptığı açıklamanın videosunu Twitter hesabından paylaşarak, "'Diktatör var' diyebiliyorsan diktatör yoktur. Çünkü diktatörün olduğu yerde diktatör diyebilen yoktur. Ama illa bir diktatör arıyorsan bakacağın yer partindir. Size kapıyı gösteren genel başkanındır. Ha o da diktatör değil; diktatörcük bozuntusudur" dedi.

ANKARA, -


AK Parti'den, CHP'li Özgür Özel'e tepki
AK Parti'den, CHP'li Özgür Özel'e tepki

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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