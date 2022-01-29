Ak Parti'li Kurtulmuş: Türkiye'nin geleceği için 2023, dönüm noktalarından

Ak Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş, "Sembol tarihlerden biri olan 2023'ün inşallah Türkiye'nin geleceği için en hayırlı dönüm noktalarından biri olduğuna inanıyoruz. Ne 2023 hedefi ne 2053 ne de 2071 hedefi sadece bir ya da birkaç partinin hedefi değildir. Bu tarihlerin hepsi milletimizin tamamının ortak tarihleridir" dedi.

Ankara'da Büyük Birlik Partisi'nin (BBP) 29'uncu kuruluş yıl dönümü programına BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş, AK Parti Grup Başkan Vekili Mahir Ünal ve davetliler katıldı. AK Parti'li Kurtulmuş, BBP'nin, Türkiye siyasetine Muhsin Yazıcıoğlu'nun önderliğinde çok katkısı olduğunu belirterek, "BBP'nin Türkiye siyaset geleneğinde önemli yeri olduğunun altını çizmek isterim. Türkiye siyasetinde çok güçlü şekilde Anadolu irfanını oluşturan maneviyatı, Tük-İslam davasının ruh köklerini yani medeniyetimiz üzerinden yeniden yükselebilme fikriyatını Türkiye siyasetine taşıyan önemli bir siyasi hareket oldu. Türkiye'de demokrasi, millet egemenliği ve milletten başka hiçbir merkezin sözüne itibar edilememesi gerektiğini de Türkiye siyasetinde uygulaması ile gösterdi. 28 Şubat döneminde tankların sesinin duyulduğu, nice güçlü zannedilen insanların kaçacak delik aradığı o günlerde Yazıcıoğlu, tankları halka çeviren iradenin yanında durmadı. 'Ben namlusu halka çevrili olan tankların karşısında selam durmam' diyerek bu ülkede demokrasi dersi verdi. Bu, Türkiye siyasetinin önemli köşe taşlarından biri olarak kıyamete kadar hatırlanacaktır" diye konuştu.

Destici, BBP'nin Türkiye'nin sistem değişikliği ihtiyacını telaffuz eden ilk siyasi parti olduğunu söyleyerek, "Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi, büyük ölçüde, BBP'nin kurulduğundan bugüne program ve beyanlarında yer alan tekliflerini içermekte. Gönül rahatlığıyla, referandumda 'evet' oyu kullandık, kararımızın arkasındayız. Referandumda kabul edilen yönetim biçiminin Türkiye'yi daha güçlü hale getirdiğini ve son dönemde maruz kaldığımız dış baskıların da bunun neticesi olduğuna inanıyorum" dedi.