AK Parti'li Kurtulmuş'tan Yunanistan'ın düzensiz göçmenleri geri itmesine tepki Açıklaması - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

AK Parti'li Kurtulmuş'tan Yunanistan'ın düzensiz göçmenleri geri itmesine tepki Açıklaması

AA, Fırat Taşdemir - Politika
 - Güncelleme:
AK Parti'li Kurtulmuş'tan Yunanistan'ın düzensiz göçmenleri geri itmesine tepki Açıklaması

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, kıyafetleri alınarak geri itilen 12 göçmenin donarak ölümüne sebep olan Yunanistan'ın tavrını lanetlediğini bildirdi.

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, kıyafetleri alınarak geri itilen 12 göçmenin donarak ölümüne sebep olan Yunanistan'ın tavrını lanetlediğini bildirdi.

Kurtulmuş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Yeter artık. Yunanistan insanlık suçu işlemeye devam ediyor. Kıyafetleri alınarak geri itilen 12 göçmenin donarak ölümüne sebep olan sözde AB üyesi Yunanistan'ın bu tavrını lanetliyor, uluslararası kuruluşları, özellikle BM Mülteciler Yüksek Komiserliğini göreve davet ediyoruz." ifadelerini kullandı.

AA / Fırat Taşdemir - Politika

Numan Kurtulmuş, Yunanistan, AK Parti, Medya, Politika, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title