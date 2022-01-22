AK Parti'li Kurtulmuş: Nefret dilini ve sahip çıkanları kınıyoruz - Haberler
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AK Parti'li Kurtulmuş: Nefret dilini ve sahip çıkanları kınıyoruz

AK Parti'li Kurtulmuş: Nefret dilini ve sahip çıkanları kınıyoruz
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Politika

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, "Bu nefret dilini ve buna sahip çıkanları şiddetle kınıyor, ayrıca ters kelepçe mizanseniyle kirli oyunlarına devam etmek istemelerini de aziz milletimizin takdirine bırakıyoruz" dediAK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Sedef...

Ak Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, "Bu nefret dilini ve buna sahip çıkanları şiddetle kınıyor, ayrıca ters kelepçe mizanseniyle kirli oyunlarına devam etmek istemelerini de aziz milletimizin takdirine bırakıyoruz" dedi

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Sedef Kabaş'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik sözlerine ilişkin açıklama yaptı. Kurtulmuş, Twitter hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Milletin seçtiği Cumhurbaşkanımıza çirkin ve galiz ifadelerle hakaret etmek, aslında milli iradeye karşı gerçekleştirilmiş saldırı ve açık hadsizliktir. Aklı selim sahibi herkesin bu nefret dolu dili kınaması gerekirken bazı muhalefet liderlerinin sahiplenmeleri ise gerçek bir provokasyon, vahim bir sorumsuzluktur. Bu nefret dilini ve buna sahip çıkanları şiddetle kınıyor, ayrıca ters kelepçe mizanseniyle kirli oyunlarına devam etmek istemelerini de aziz milletimizin takdirine bırakıyoruz."


Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Recep Tayyip Erdoğan, Numan Kurtulmuş, Sedef Kabaş, AK Parti, Politika, Haber

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