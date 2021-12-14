AK Parti'li Kurtulmuş: Milletimizin gönüllerinden düşmemeyi başaracağız

Ak Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş, "Şimdi bizi çok daha zor bir süreç bekliyor. 2023'e kadar olan bu süre içinde gönüllerine girmeyi başardığımız milletimizin gönüllerinden düşmemeyi başaracağız" dedi.

Ak Parti'li Kurtulmuş, parti genel merkezinde Tanıtım ve Medya Başkanlığı tarafından düzenlenen çalışma-eğitim kampında konuştu. Siyasetin 10'da 1'inin konuşma, 10'da 9'unun ise yapılanları anlatma olduğunu söyleyen Kurtulmuş, "2023'te en büyük gücümüz, hükümetlerimiz döneminde yapılanları milletimize en iyi şekilde anlatmak. Ortaya konulan ve milletimize bir kez daha anlatılması, tanıtım ve medya alanındaki önemli çalışmaların başında geliyor. Yaptıklarımızı etkin bir şekilde anlatacağız. Bu anlamda her ilde, her ilçede neler yapıldığını tanıtım medya başkanlığımızda bunların verileri var. Bunların birebir vatandaşlarımıza anlatılarak tanıtımının yapılması sağlanacak" dedi.

Numan Kurtulmuş, AK Parti'nin sadece Türkiye partisi olmadığını, mazlum ve mağdur halkların da partisi olduğunu söyleyerek, "AK Parti'nin temel özelliği; AK Parti devlet partisi değil AK Parti millet partisidir. Aradaki fark şudur; Türkiye'de devlet partilerini de gördük. 28 Şubat sürecini söyleyeceğim, 28 Şubat sürecinde ya da 12 Eylül'den sonraki dönemde o zaman iktidarda olanlar, Türkiye'de halkı tek tip hale getirmek için uğraşmadılar mı? Niçin 1 metrelik başörtüsü ile uğraştılar? Niye lise mezunlarının katsayısı ile uğraştılar? Niye sermayenin bir kısmını yeşil, bir kısmını başka renge boyayarak sermayedarlar arasında da girişimciler arasında da ayrımcılık yaptılar? Çünkü onlar devlet partisi zihniyeti ile hareket ediyor ve vatandaşı istediği gibi tornadan çıkmış tek tip vatandaş haline getirmek istiyorlardı. Devlet partilerinin özelliği budur. Bazı muhalefet söylüyor, 'Siz devlet partisi oldunuz'. Kimin devlet partisi olduğunu bu millet çok iyi bilir" dedi.