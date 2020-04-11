AK Parti'li Kurtulmuş: "Küresel gelir adaletsizliğine karşı yeni bir mücadele dönemi başlamalıdır" AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, koronavirüsle mücadelenin sona ermesinin ardından küresel gelir adaletsizliğine karşı yeni bir mücadele döneminin başlaması gerektiğini bildirdi.

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, koronavirüsle mücadelenin sona ermesinin ardından küresel gelir adaletsizliğine karşı yeni bir mücadele döneminin başlaması gerektiğini bildirdi.

Twitter hesabından "Bu kadar haksızlığı dünya kaldıramaz" mesajıyla paylaşımda bulunan Kurtulmuş, şunları kaydetti:

"Koronavirüsle mücadelemiz bittikten sonra küresel gelir adaletsizliğine karşı yeni bir mücadele dönemi başlamalıdır. Dünya nüfusunun yüzde 0,7'sinin toplam zenginliğin yüzde 44'üne, buna karşılık yüzde 70'inin ise sadece yüzde 3'üne sahip olduğu büyük adaletsizlik giderilmeden dünyada barış ve huzur sağlanamaz.

Dünyanın zengin kuzey ülkeleri nüfusları azalırken giderek zenginleşiyor, buna mukabil fakir güney ülkeleri ise nüfusları artarken daha da yoksullaşıyor. Zengin kuzey-yoksul güney farklılaşması yeni bir küresel gerilimin kaynağını oluşturuyor."

Kaynak: AA