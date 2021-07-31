AK Parti'li Kurtulmuş: Kardeşlik iklimimizi hiçbir provokasyon bozamayacak
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AK Parti'li Kurtulmuş: Kardeşlik iklimimizi hiçbir provokasyon bozamayacak

AK Parti'li Kurtulmuş: Kardeşlik iklimimizi hiçbir provokasyon bozamayacak
Demirören Haber Ajansı / Ferhat Ekinci - Haberler | Güncel

AK Parti Genel Başkanvekili ve İstanbul Milletvekili Numan Kurtulmuş, Konya'da yaşanan saldırıya ilişkin "Bu olaydan Türk- Kürt düşmanlığı oluşturmaya çalışanlar bilsinler ki, asırlar boyu süren kardeşlik iklimimizi hiçbir provokasyon bozamayacaktır" dedi.

AK Parti Genel Başkanvekili ve İstanbul Milletvekili Numan Kurtulmuş, Konya'da yaşanan saldırıya ilişkin "Bu olaydan Türk- Kürt düşmanlığı oluşturmaya çalışanlar bilsinler ki, asırlar boyu süren kardeşlik iklimimizi hiçbir provokasyon bozamayacaktır" dedi.

AK Parti'li Kurtulmuş, Konya'da 7 kişinin hayatını kaybettiği saldırıya ilişkin Twitter hesabından açıklama yaptı. Kurtulmuş, yaptığı açıklamada "Konya'daki insanlık dışı saldırıda yedi vatandaşımızın alçakça katledilmesi yüreklerimizi dağladı. Hayatını kaybedenlere Allah'tan sonsuz rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum. Bu vahşi saldırıyı yapanları şiddetle lanetliyorum. Bu olaydan Türk- Kürt düşmanlığı oluşturmaya çalışanlar bilsinler ki, asırlar boyu süren kardeşlik iklimimizi hiçbir provokasyon bozamayacaktır. Kardeşliğin şehri Konya'mızda estirilen fitne ve ırkçılık provokasyonuna karşı milletimizin sağduyusu galip gelecektir. Canilerin en ağır cezayı alacağına ve olayın tüm ayrıntısıyla aydınlatılacağına eminim" ifadelerini kaydetti.


AK Parti'li Kurtulmuş: Kardeşlik iklimimizi hiçbir provokasyon bozamayacak
AK Parti'li Kurtulmuş: Kardeşlik iklimimizi hiçbir provokasyon bozamayacak

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ferhat Ekinci

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