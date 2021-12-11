AK Parti'li Kurtulmuş: Kadınları ısrarlı takip suç kapsamına alınacak

Ak Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş, "Kadınların ısrarlı şekilde takip edilmesi suç kapsamına alınacak. Suç yok, taciz ve saldırı yok ama birisi tarafından ısrarla takip ediliyor. Sosyal medya üzerinden, yolda yürürken takip ediliyor. Hukuki tabir olarak kullandığımız ısrarlı takibin de bir suç unsuru haline gelmesi ve 'Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu' kapsamı içine girmesini inşallah bu paketle gerçekleştireceğiz" dedi.

AK Parti Genel Başkan Vekili Kurtulmuş, Trabzon'da gazetecilerle bir araya gelerek gündeme dair açıklamalarda bulundu. Türkiye'nin yeni ekonomik yöneliş içinde olduğunu söyleyen Kurtulmuş, "Türkiye bir daha yüksek faiz, düşük kur, enflasyon sarmalının içine düşmeyecektir. Bu anlamda Türkiye üretim maliyetlerinin geriletilmesi bakımından faiz meselesini önemsiyor ama esas olarak Türkiye üretim, yatırım, istihdam ve ihracat odaklı yeni bir politik perspektifte hareket edecektir. İnşallah şartlar ne olursa olsun Türkiye üretmek, ihracat etmek, yapmak, büyümek ve yatırıma önem vermek perspektifinden vazgeçmeyecektir. Bu yönelişin en temel özelliklerinden birisiyse Türkiye de bir daha başta IMF olmak üzere uluslararası ekonomik vesayet kuruluşlarının hiçbirisinin gölgesine girmeyecek, onların bir şekilde yönlendirdiği bir ekonomi olmaya düşmeyecektir" diye konuştu.

AK Parti'li Kurtulmuş, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Şanlıurfa'daki konuşmasını ve tartışılan TBMM'deki el hareketini de değerlendirerek, "Siz Şanlıurfa'ya gider 'Fındığın yarısını Şanlıurfa üretiyor' derseniz millet size nasıl güvensin? Dil sürçmesidir, herkes yapabilir ama iddialı şekilde Türkiye'nin ikinci partisinin başkanı. Kendisine sorsanız yarın Türkiye'yi yönetecek. Böyle bir gafı yapmaması lazım. Meclis'te yapılan el kol hareketini millet gördü. Hem Türkiye'yi yöneteceksiniz, 84 milyonu kucaklayacaksınız, hükümetin sizce eksik bıraktığı tarafı onaracaksınız hem de Meclis'teki sinir katsayısı yüksek bir konuşma sırasında kendinize hakim olamayarak kimsenin istemediği bir hareket yapacaksınız. Millet bunları gördükçe 'Sorunlarımız var ama bunu çözecek olan Recep Tayyip Erdoğan ve hükümetleridir' diyor" diye konuştu.