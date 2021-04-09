AK Parti'li Kurtulmuş: Diktatör görmek istiyorsanız tarihinize bakın, Mussolini'ye bakın
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AK Parti'li Kurtulmuş: Diktatör görmek istiyorsanız tarihinize bakın, Mussolini'ye bakın

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Politika
AK Parti'li Kurtulmuş: Diktatör görmek istiyorsanız tarihinize bakın, Mussolini'ye bakın

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, İtalya Başbakanı Mario Draghi'nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik sözlerine sert tepki gösterdi, "Eğer diktatör görmek istiyorsanız tarihinize bakın, Mussolini'ye bakın" dedi.

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AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, İtalya Başbakanı Mario Draghi'nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik sözlerine sert tepki gösterdi, "Eğer diktatör görmek istiyorsanız tarihinize bakın, Mussolini'ye bakın" dedi.

AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş, İtalya Başbakanı Mario Draghi'nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik sözlerini Twitter hesabından yaptığı açıklama ile kınadı. Kurtulmuş, yaptığı açıklamasında "İtalya Başbakanı Mario Draghi'yi Sayın Cumhurbaşkanımızı kastederek söylediği talihsiz sözlerinden dolayı kınıyoruz. Sayın Draghi, bizden diktatör çıkmaz! Eğer diktatör görmek istiyorsanız tarihinize bakın, Mussolini'ye bakın" ifadelerini kullandı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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