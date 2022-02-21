AK Parti'li Kurtulmuş: Covid-19 testimin sonucu pozitif çıktı
Demirören Haber Ajansı - Politika
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AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş, Covid-19 testinin sonucunun pozitif çıktığını açıkladı.
Ak Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş, Covid-19 testinin sonucunun pozitif çıktığını açıkladı.
AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş, Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "Bugün yaptırdığım Covid-19 testimin sonucu pozitif çıktı. Hamdolsun, hastalığı hafif geçiriyorum. Rabbim tüm hastalarımıza şifa versin. Dualarınızdan eksik etmeyin" ifadelerini kullandı.
Demirören Haber Ajansı - Politika