AK Parti'li Kurtulmuş: Bulgaristan Türkleri, ilişkilerimizi sağlamlaştıran çimento
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AK Parti'li Kurtulmuş: Bulgaristan Türkleri, ilişkilerimizi sağlamlaştıran çimento

AK Parti'li Kurtulmuş: Bulgaristan Türkleri, ilişkilerimizi sağlamlaştıran çimento
Demirören Haber Ajansı / Buğra Olaç - Haberler | Politika

AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş, Türkiye'nin barışı esas alan Balkan politikasının, Balkanlar'a önemli katkısı olduğunu söyledi.

AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş, Türkiye'nin barışı esas alan Balkan politikasının, Balkanlar'a önemli katkısı olduğunu söyledi. Kurtulmuş, "Bulgaristan'da bizim millet varlığımızın bir parçası olan Bulgaristan Türkleri kardeşlerimizin varlığı, aslında bizim için Bulgaristan ile Türkiye arasındaki ilişkileri sağlamlaştıracak çimento vazifesi görüyor" dedi.

AK Parti Genel Başkan Vekili Kurtulmuş, parti genel merkezinde, Bulgaristan Hak ve Özgürlükler Partisi Genel Başkanı Mustafa Karadayı ve beraberindeki heyetle bir araya geldi. Görüşme öncesi açıklama yapan Karadayı, Anıtkabir'i ziyaret ettiğini, Dışişleri Bakanlığı'nda görüşmeler yaptığını ardından AK Parti'yi ziyaret ettiğini belirtti. CHP, MHP ve İYİ Parti'yi de ziyaret edeceklerini söyleyen Karadayı, "Yarın İstanbul'da Cumhurbaşkanı ile görüşeceğiz ardından Bulgaristan'a döneceğiz" dedi.

'BULGARİSTAN İLE İLİŞKİLERİMİZİ SAĞLAMLAŞTIRAN ÇİMENTO'AK Parti'li Kurtulmuş, Bulgaristan Hak ve Özgürlükler Partisi'ni Türkiye'de ağırlamaktan büyük memnuniyet duyduklarını belirterek, Türkiye'nin barışı esas alan Balkan politikasının, Balkanlar'a önemli katkısının olduğunu gördüklerini kaydetti. Kurtulmuş, "Her vesileyle bütün Balkan ülkeleriyle yoğun bir temas içerisinde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bulgaristan'da bizim özellikle oradaki millet varlığımızın bir parçası olan Bulgaristan Türkleri kardeşlerimizin varlığı aslında bizim için Bulgaristan ile Türkiye arasındaki ilişkileri sağlamlaştıracak çimento vazifesi görüyor. Genel olarak Bulgaristan'la iyi ilişkileri geliştiriyoruz; şu ana kadar sorunsuz bu çalışmalarımızı devam ettiriyoruz ama burada özelde de Bulgaristan Türklerinin varlığı onlarla olan karşılıklı diyaloglarımızın artarak devam etmesi de hem Türkiye için önemli bir kazanım olacaktır hem de Bulgaristan Türkleri için önemli bir fayda sağlayacaktır" diye konuştu. 'MİLLET VARLIĞIMIZIN PARÇASI'Türkiye'yi sadece Türkiye'den ibaret görmediklerini; millet varlığının, Avrupa'nın ortalarından Balkanlar'a, Orta Asya'ya kadar uzanan kuzeydeki geniş kitle olduğunu belirten Kurtulmuş, "Burada dost, kardeş, akraba, dindaş halklarla birlikte yüz binlerce insan bizim aslında millet varlığımızın bir parçasıdır. Coğrafi olarak en yakın olduğumuz bölgelerden biri de Bulgaristan'daki Türk kardeşlerimizin yaşadığı yerlerdir" dedi. İkili ilişkileri ileri götürmenin yolunun sadece devletler arasındaki ilişkileri geliştirmekle olmayacağını, halklar arasındaki ilişkileri de geliştirmek gerektiğini de kaydeden Kurtulmuş, "Ben bu anlamda Hak ve Özgürlükler Hareketi'nin bu Türkiye ziyaretinin de halklar arasındaki ilişkileri geliştirmek bakımından siyasi partiler üzerinden iyi bir diyalog zemini kurulmasına yardımcı olacağı kanaatindeyim" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Buğra Olaç

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