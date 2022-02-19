AK Parti'li Kurtulmuş: 2023 seçimleri açık söylüyorum aslanın ağzındadır (2) - Haberler
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AK Parti'li Kurtulmuş: 2023 seçimleri açık söylüyorum aslanın ağzındadır (2)

Demirören Haber Ajansı, Reşit Çelebioğlu - Politika
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AK Parti'li Kurtulmuş: 2023 seçimleri açık söylüyorum aslanın ağzındadır (2)

KİLİS VALİLİĞİNİ ZİYARET ETTİAK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Gaziantep'teki temaslarının ardından Kilis Valiliğini ziyaret etti.

KİLİS VALİLİĞİNİ ZİYARET ETTİ

Ak Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Gaziantep'teki temaslarının ardından Kilis Valiliğini ziyaret etti. Valilik Şeref defterini imzaladıktan sonra Vali Kadir Çakır'ı makamında ziyaret ederek kente ilişkin bilgi alan Kurtulmuş, Suriye'deki iç savaştan kaçan binlerce Suriyelinin barındığı Kilis'in bu yönüyle dünyaya örnek olduğunu söyledi. Kilis'in nüfusunun daha fazla misafir barındırdığını anlatan Kurtulmuş, "Bu özelliğiyle Kilis kahramandır. Sadece bu milletin kanında kahramanlık vardır. Kahramanlık sadece savaş meydanlarında olmaz, bu anlamda insanlık meydanında da Kilis halkı büyük bir kahramanlık göstermiştir. Bunu bir şeref madalyası olarak taşıyacaktır" dedi.Kurtulmuş, daha sonra Kilis Belediyesini ziyaret ederek belediye başkanı Servet Ramazan'dan yürütülen çalışmalara ilişkin bilgi aldı.

Reşit ÇELEBİOĞLU/KİLİS,


AK Parti'li Kurtulmuş: 2023 seçimleri açık söylüyorum aslanın ağzındadır (2)

AK Parti'li Kurtulmuş: 2023 seçimleri açık söylüyorum aslanın ağzındadır (2)

AK Parti'li Kurtulmuş: 2023 seçimleri açık söylüyorum aslanın ağzındadır (2)

AK Parti'li Kurtulmuş: 2023 seçimleri açık söylüyorum aslanın ağzındadır (2)

Demirören Haber Ajansı / Reşit Çelebioğlu - Politika

Numan Kurtulmuş, Gaziantep, AK Parti, Kilis, Politika, Haberler

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