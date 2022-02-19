AK Parti'li Kurtulmuş: 2023 seçimleri açık söylüyorum aslanın ağzındadır

GAZİANTEP (DHA) - Ak Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, 2023 seçimleri için "2023 seçimleri açık söylüyorum aslanın ağzındadır. Bunun için çok güçlü çalışmak zorundayız. Şu anda kamuoyu yoklamalarında AK Parti en yakın rakibinden 10-12 puan öndedir" dedi.

Ak Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, AK Parti Gaziantep İl Danışma Meclisi Toplantısı'na katıldı. Toplantıda partililere hitap eden Kurtulmuş, seçim anketlerinde AK Parti'nin en yakın rakiplerinden 10-12 puan önde olduğunu söyledi. Kurtulmuş, buna rağmen 2023 seçimlerinin zorlu bir süreç olması dolayısıyla çok sıkı çalışmak durumunda olduklarını söyledi.

2023 seçimlerinde Gaziantep'ten çok daha yüksek oy oranı istediklerini söyleyen Kurtulmuş, "Gaziantep'te Türkiye ortalamasının 10 puan üstünde yüzde 64 civarında oyla sayın Cumhurbaşkanımızı, Cumhurbaşkanı olarak seçtiniz. Şimdi burada kararlılıkla söz vereceğiz. 2023'te Cumhurbaşkanımıza çok daha yüksek bir oyla yeniden Cumhurbaşkanı seçeceğiz. 2023'e kadar ana stratejimiz ve ana hedefimiz gönüllere girdiğimiz vatandaşlarımızın gönüllerinden düşmemeyi başarmaktır. Gönüllere girmek zordur gönüllerden düşmemek ise çok daha zordur. Bu yüzden çok daha fazla çalışacağız. Vatandaşımızı dinleyeceğiz ve yanında olacağız" diye konuştu.