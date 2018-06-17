AK Parti'li Köktaş, Dolmuş Şoförlüğü Yaptı

SAMSUN (İHA) – AK Parti Samsun Milletvekili ve Milletvekili Adayı Fuat Köktaş, 1. Hat dolmuş güzergahı üzerinde şoförlük yaparak Samsunlularla 24 Haziran seçimlerinin nabzını tutarak değerlendirmelerde bulundu.

AK Parti Samsun Milletvekili Fuat Köktaş, Ramazan Bayramı dolayısıyla ziyaret ettiği 1. Hat dolmuş şoförleriyle sohbet etti. 1. Hat Dolmuş Hattı Derneği Başkanı Sadık Tercanlı ve dolmuş şoförleri tarafından çiçeklerle karşılan Milletvekili Köktaş, şoför esnafıyla bayramlaştı. Şoförlerin önerisi üzerine direksiyon başına geçen Milletvekili Köktaş, dolmuş güzergahında şoförlük yaptı. Hemşehrileri ile Türkiye ve Samsun üzerine sohbet ederek 24 Haziran seçimlerini değerlendiren Milletvekili Köktaş, merak edilen sorulara da yanıt verdi.

Dolmuşa binen vatandaşların bir vekilin dolmuş kullanıyor olması ise şaşkınlığa neden olurken, Milletvekili Köktaş, aracına binen vatandaşların açık fikirlilikle dile getirdiği sorunları, istekleri ve tebrikleri cevapladı. Hemşehrilerinin temenni, önerilerinin neler olduğunu öğrenmek, şoför esnafının karşılaştıkları sorunları görmek üzere tahsis ettikleri bir dolmuş ile hat güzergahı üzerinde yola çıktıklarını dile getiren Milletvekili Köktaş, keyifli, güzel ve başarılı bir çalışma olduğunu, aracına binenlerin memnun olarak inmesinin, kendisini çok mutlu ettiğini söyledi.

Amaçlarının ülkenin daha refah bir seviyeye ulaşmasını sağlamak olduğunu dile getiren Köktaş, şunları söyledi:

"Bizim de gayretimiz, çalışmamız daha huzurlu, daha güvenli bir Türkiye için. Bizler bugüne kadar durmadan, yorulmadan çalışıyoruz, 24 Haziran'dan sonrada ülkemiz ve milletimiz için çok çalışmaya devam edeceğiz. Eksiklerimiz ve sorunlarımız olabilir, bunları yine milletimizin bize vereceği desteklerle milletimizle birlikte gidereceğiz. 16 Nisan 2017 yılında milletimiz güçlü bir evet diyerek bir karar verdi. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemiyle Türkiye'nin şahlanacak olmasına devam dedi. Bu kararın artık uygulamaya geçmesi gerektiği gibi bir mecburiyet hasıl oldu. O yüzden seçimler öne çekildi. İnşallah bu kararın uygulanması için sahalardayız. Başka Türkiye yok. Bu Türkiye'de birlikte yaşamayı, birlikte ayakta tutmayı öğrendik. Öğrenmeye de devam edeceğiz. Ayrıca Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan 18 Haziran 2018 Pazartesi Samsun'a geliyor. Saat 14.00'te Samsun Cumhuriyet Meydanında siz değerli hemşehrimizle buluşacaktır. Bu tarihi buluşmaya tüm halkımız davet ediyorum." - SAMSUN