AK Parti'li Kırkpınar: "Terör örgütüne can suyu olmak için hızlı şekilde ilerleyen bir CHP var"

AK Parti İzmir Milletvekili Yaşar Kırkpınar, CHP'nin "can çekişen terör örgütüne, can suyu olmak için hızlı şekilde ilerlediğini" söyledi.

AK Parti İzmir Milletvekili Yaşar Kırkpınar, CHP'nin "can çekişen terör örgütüne, can suyu olmak için hızlı şekilde ilerlediğini" söyledi.

Kırkpınar, Mecliste düzenlediği basın toplantısında, yarın 15 Temmuz FETÖ hain darbe girişiminin 5. yılı olduğunu anımsattı.

Darbe girişimini bir kez daha lanetle kınadıklarını dile getiren Kırkpınar, şehitlere Allah'tan rahmet, gazilere sağlıklı uzun ömürler diledi.

CHP İzmir Milletvekili Atila Sertel'in, bir televizyon programında insanların kutsallarına saldırdığını ifade eden Kırkpınar, "Bunu kınıyorum, lanetliyorum. Burada tam bir CHP zihniyetinin tezahür ettiğini görmüş olduk. Dini bütün insanların camilerde yapmış olduğu ibadetlerle alay etmiştir. Bunun anlamı halkı kin ve nefrete yönlendirmektir. CHP'den Sertel'e karşı gerekli girişimlerin başlatılmasını bekliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

İzmir'de HDP'nin düzenlediği mitinge CHP'li teşkilat mensuplarının ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in katıldığını anımsatan Kırkpınar şunları kaydetti:

"Bu mitingde ne konuşuldu, neler dile getirildi? Bu mitingde sözde PKK lideri Öcalan'a özgürlük ve tecridinin kaldırılması istendi. Türk bayrağı dışında her türlü bayrağın da var olduğunu gördük. Orada bu olaylar gerçekleşirken Tunç Soyer de bir konuşma yaptı ve 'Biz hep biriz, beraberiz, sonuna kadar da birlikteyiz' dedi. Biz zaman zaman hendek döneminde de verdiği desteği dile getirdik. Bu insanda bir sorun, problem olduğunu ifade ettik. Geçmişte de İzmir için ayrı bayrak ve para basılması teklifinde bulunmuştu. Kıbrıs ile ilgili büyük gaflara imza atmıştı.

HDP, PKK'nın adeta siyasi uzantısıdır, terörle arasına mesafe koyamayan bir siyasi oluşumdur. Terör örgütünün siyasi ayağıdır. Maalesef CHP, HDP ile birlikte iş tutmaktadır. Burada CHP teröre bir koridor oluşturmaktadır. Teröre tünel kazmaktadır. Can çekişen terör örgütüne can suyu olmak için hızlı şekilde ilerleyen bir CHP var. Bugünkü CHP, Atatürk'ün değil Kemal Kılıçdaroğlu'nun CHP'sidir. İsim benzerliği dışında Atatürk ile hiçbir bağı kalmamıştır."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Alp Özden