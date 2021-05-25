AK Parti'li Kırkpınar: "Polonya'ya savunma sanayi ihracatı, Türkiye'nin kaydettiği ilerlemeyi gösteriyor"
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AK Parti'li Kırkpınar: "Polonya'ya savunma sanayi ihracatı, Türkiye'nin kaydettiği ilerlemeyi gösteriyor"

AK Parti'li Kırkpınar: 'Polonya'ya savunma sanayi ihracatı, Türkiye'nin kaydettiği ilerlemeyi gösteriyor'
Anadolu Ajansı / Seval Ocak Adıyaman - Haberler | Politika

AK Parti İzmir Milletvekili Yaşar Kırkpınar, Polonya'ya savunma sanayi ihracatı yapılmasının, Türkiye'nin kaydettiği ilerlemeyi ortaya koyduğunu söyledi.

AK Parti İzmir Milletvekili Yaşar Kırkpınar, Polonya'ya savunma sanayi ihracatı yapılmasının, Türkiye'nin kaydettiği ilerlemeyi ortaya koyduğunu söyledi.

Kırkpınar, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, son dönemde Türkiye'nin gündemine gelen konuların rastlantı olmadığını, herkesin kendisine verilen rolünü oynayarak bunları planlı olarak gündeme getirdiğini ifade etti.

ABD Başkanı Joe Biden'ın açıklamaları, muhalefetin "128 milyar dolar nerede?" sorusu, emekli generallerin açıklaması ve Boğaziçi Üniversitesi gösterileriyle bu sürecin devam ettiğini belirten Kırkpınar, bunların tamamının bir oyunun sahnelenmesinden ibaret olduğunu dile getirdi.

Türkiye'nin Polonya'ya Silahlı İnsansız Hava aracı (SİHA) satacağını anımsatan Kırkpınar, "Polonya'ya savunma sanayi ihracatı, Türkiye'nin kaydettiği ilerlemeyi gösteriyor." dedi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i eleştiren Kırkpınar, "Türkiye'yi soykırım yapmakla suçlayan HDP'ye tek bir cümle ettiğini duyanınız var mı? Zaman zaman milliyetçiliğiyle övündüğünü görüyoruz. Biz de 'Yesinler senin milliyetçiliğini.' diyoruz. BM'de 'Dünya beşten büyüktür.' diyen ve Filistin davasının yılmaz savunucusu olan Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ı Netanyahu'ya benzeterek şirazeden çıkmış ve çirkin yüzünü bir kez daha göstermiştir. Bir kere daha Akşener'in bu hakaretini kınıyoruz." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Seval Ocak Adıyaman

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AK Parti'li Kırkpınar: "Polonya'ya savunma sanayi ihracatı, Türkiye'nin kaydettiği ilerlemeyi gösteriyor" - Haberler
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