AK Parti'li Kırkpınar: "Faizleri düşürerek finansmana erişimi kolaylaştırıyoruz ki yatırım olsun"

AK Parti İzmir Milletvekili Yaşar Kırkpınar, "Faizleri düşürerek finansmana erişimi kolaylaştırıyoruz ki yatırım olsun." dedi.

Kırkpınar, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Türkiye'nin doğu ve güneydoğusunda silah sesleri yerine çocuk seslerinin, roket sesleri yerine raket seslerinin duyulduğunu belirterek terörle mücadeledeki başarı dolayısıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'ne teşekkür etti.

Salgının dünya ile birlikte Türkiye'yi de etkilediğine işaret eden Kırkpınar, birçok ülke bu süreçte yetersiz kalırken Türkiye'nin tedarik ve gıda zinciri ile sağlık altyapısında hiçbir sorun yaşamadığını vurguladı.

Türkiye'nin savunma sanayisi ihracatındaki başarılarını anlatan Kırkpınar, öte yandan genç nüfusa sahip Türkiye'nin her yıl 1-1,5 milyon gence iş bulması gerektiğine dikkati çekti.

Para politikası ve faiz indirim sürecine değinen Kırkpınar, şöyle konuştu:

"Faizleri düşürerek finansmana erişimi kolaylaştırıyoruz ki yatırım olsun. Arkasından istihdam, üretim, ihracat gelsin ve Türkiye büyüsün. Muhalefete soruyoruz: Siz yüksek faizden yana mısınız? İstihdama, üretime, ihracata mı yoksa Türkiye'nin büyümesine mi karşısınız? Türkiye'nin büyümesi, ihracat yapabilmesi, üretmesi için başka bir formülünüz varsa söyleyin. Söyleyemezler çünkü onların işi gücü bizim yaptıklarımızı karalamak, ülkemizi küçük düşürerek yatırım gelmemesi için yabancı ülkelere şikayet etmek. Bizim formülümüz yatırım, istihdam, üretim, ihracat ve büyüme. Gelişmiş ekonomiler bu manada çok büyük başarılar elde etmişlerdir. Türkiye'de de bu potansiyel vardır. Allah'ın izniyle kısa ve orta vadeli dönemde hedefimize, Sayın Cumhurbaşkanımızın riyasetinde Cumhur İttifakı olarak ulaşmış olacağız."

#AsgariÜcret Tespit Komisyonu ikinci toplantısına başladı!



Sizce, Asgari Ücret ne kadar olmalı? — Haberler (@Haberler) December 7, 2021

#Dolar yükselişine sizce devam edecek mi? — Haberler (@Haberler) December 3, 2021

AA / Seval Ocak Adıyaman - Son Dakika Haberleri

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