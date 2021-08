AK Parti'li Kılıçoğlu: "Terör örgütleri evlat nöbeti tutan ailelerin alın terinde boğulacaklar"

Çocukları terör örgütü PKK tarafından zorla dağa kaçırılan ve 723 gündür evlat nöbetinde olan aileleri ziyaret eden AK Parti Pülümür İlçe Başkanı Çağnur Kılıçoğlu, "Terör örgütleri zannediyor ki buradaki annelerimiz gözyaşı akıtıyor, aslında değil. Buradaki annelerimiz alın teri döküyor ve her şeyden önce dökmüş oldukları o alı terinde terör örgütleri bir gün boğulacak" dedi.

Çocukları terör örgütü PKK tarafından zorla dağa kaçırılan ve 723 gündür evlat nöbetinde olan aileleri AK Parti Pülümür İlçe Başkanı Çağnur Kılıçoğlu ziyaret etti. Ziyarette ailelerle tek tek görüşen ve kendilerine karanfil veren Kılıçoğlu, ailelerin dertlerine ortak oldu, yanlarında olduğunu söyledi.

Ziyaretin arından açıklamalarda bulunan AK Parti Pülümür İlçe Başkanı Çağnur Kılıçoğlu, "Pülümür'de bulunan bütün annelerin selamıyla ben geldim buraya ve burada bulunan bütün anne ile babalarımıza selam getirdim" dedi.

"Bütün yüreğimizle evlat nöbeti tutan ailelerin yanındayız"

Evlat nöbeti tutan anne ve babaların her zaman yanında olduklarını ifade eden Kılıçoğlu, "Ben bir anne olarak buradayım ve buradaki annelerimizin ne his ettiğini, neler çektiğini nasıl içlerinin ve gönüllerinin yandığını farkındayım. İlk günden beri aynı acı ve aynı düşüncelere sahibim. Her şeyden önce terör örgütleri zannediyor ki buradaki annelerimiz gözyaşı akıtıyor, aslında değil. Buradaki annelerimiz alın teri döküyor ve her şeyden önce dökmüş oldukları o alı terinde terör örgütleri bir gün boğulacak. İnşallah bütün annelerimiz ve bütün babalarımız herkes evlatlarına kavuşacak. Bütün temennimiz ile isteğimiz budur. Bütün samimiyetimizle ve yüreğimizle evlat nöbeti tutan ailelerin yanındayız" diye konuştu

Kılıçoğlu, bir süre ailelerle görüştükten sonra çadırdan ayrıldı. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı