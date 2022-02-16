AK Parti'li Kılıç'tan, 6 muhalefet partisinin açıklama tarihi olarak 28 Şubat'ı belirlemesine tepki

BURSA (AA) - AK Parti Bursa Milletvekili Ahmet Kılıç, 6 muhalefet partisi liderinin, ortak açıklama tarihi olarak 28 Şubat'ı belirlemesini, " 28 Şubat, aziz milletimizin hafızasında son derece üzücü hadiselerle yerini almış bir tarihtir. İnsanın aklına, bu tarihin kasıtlı olarak seçildiği geliyor." diye eleştirdi.

Kılıç, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne milletin oylarıyla geçildiğini, bu sistemin, karar alma mekanizmasını hızlandırmasının yararlarının salgın sürecinde görüldüğünü anlattı.

Milletin, yeni sistemde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı iktidara taşıdığına işaret eden Kılıç, muhalefete en güzel cevabın, millet tarafından gelecek yıl sandıkta verileceğini söyledi.

Muhalefet liderlerinin açıklama yapmak için 28 Şubat'ı seçmelerini manidar bulduğunu ifade eden Kılıç, sözlerini şöyle sürdürdü:

" 28 Şubat, aziz milletimizin hafızasında son derece üzücü hadiselerle yerini almış bir tarihtir. İnsanın aklına, bu tarihin kasıtlı olarak seçildiği geliyor. Vesayetin son büyük yıkımının sembolü olan, seçilmiş hükümeti darbe tehdidiyle deviren anlayışın sembolü haline gelen 28 Şubat tarihinde böyle bir açıklamanın yapılıyor olması kasıtlıysa, ki ben bunun tesadüfen seçilmiş bir tarih olduğunu düşünmüyorum, milletimize aba altından sopa göstermek amacını mı taşıyor? Kendisi hali hazırda bu sürecin mağduru olmuş muhalefet partisi liderlerinin de bu noktada tepkisiz kalması, en hafif ifadeyle hayret vericidir. 28 Şubat'ın insanlarımız, özellikle de mütedeyyin insanlarımız üzerindeki etkisini yakinen bilen birisi olarak bunun amaçlı ve kasıtlı olduğunu düşünüyorum."