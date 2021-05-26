AK Parti'li Kılıç, her türlü vesayete karşı durduklarını söyledi
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AK Parti'li Kılıç, her türlü vesayete karşı durduklarını söyledi

AK Parti'li Kılıç, her türlü vesayete karşı durduklarını söyledi
Anadolu Ajansı / Ahmet Alp Özden - Haberler | Politika

AK Parti Bursa Milletvekili Ahmet Kılıç, parti olarak her türlü vesayete karşı durduklarını belirtti.

AK Parti Bursa Milletvekili Ahmet Kılıç, parti olarak her türlü vesayete karşı durduklarını belirtti.

Kılıç, Mecliste düzenlediği basın toplantısında, "çevre", "doğa", "yeşil" denildiği zaman mangalda kül bırakmayan sözde çevre savunucuları ve aktivistlerin de alet edilerek, 2013'te Gezi Parkı'nda kesileceği iddia edilen birkaç ağaç üzerinden ülkeye operasyon çekilmesi çalışmalarının neredeyse yıl dönümüne gelindiğini ifade etti.

Aradan tam 8 yıl geçtiğini belirten Kılıç, "Bugün baktığımızda bu iddia sahiplerinin belediyeleri yönettikleri şehirlerde taş üstüne tek taş koymadıklarını, bırakın çevre ve doğa adına bir şeyler yapmayı, kurulu düzeni bile işletmekten aciz olduklarını hayretle görmekteyiz." dedi.

AK Parti'li belediyelerin bu konularda yaptığı yatırım ve çalışmaların bütün Türkiye'ye örnek olmaya devam ettiğini dile getiren Kılıç, "Şimdi buradan soruyorum, çevrecilik, Gezi Parkı kalkışmasında yaptığınız gibi kamu araçlarını, binalarını, vatandaşın malını yakıp yıkıp yağmalamak mıdır? Doğa ve hayvan sevgisi, sizin korumanız altına verilen yüzlerce atı, sağlıksız koşullarda barındırmak yahut ortadan bir şekilde kaldırmak anlamına mı gelmektedir? Bu konuda milletimiz, her zaman güvendiğimiz sonsuz ferasetiyle gereken cevabı elbette verecektir." diye konuştu.

Yarın 27 Mayıs 1960 darbesinin yıl dönümü olduğunu anımsatan Kılıç, milli iradeyi hedef alan hainlerin o günlerde izlediği yolun bugün de değişmediğini kaydetti.

"Yürüttüğümüz mücadelede AK Parti olarak her türlü vesayete karşı durduk." diyen Kılıç, "Tarihimizden aldığımız ibretle, milletimize karşı kurulan tuzakları, yine milletimizin azmi ve desteğiyle birer birer tuzak kuranların tıpkı 15 Temmuz'da olduğu gibi başlarına geçirdik. Bugün de bütün vesayet odaklarına milletimizden aldığımız güçle karşı durmaya devam ediyoruz. Bu vesileyle başta merhum Başbakan Adnan Menderes'e ve demokrasi yolunda şehit verdiğimiz bütün vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Alp Özden

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