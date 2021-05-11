AK PARTİ'Lİ KILIÇ, FİLİSTİNLİ ÖĞRENCİLERLE BİRLİKTE KUDÜS'TE YAŞANANLARI KINADI
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AK PARTİ'Lİ KILIÇ, FİLİSTİNLİ ÖĞRENCİLERLE BİRLİKTE KUDÜS'TE YAŞANANLARI KINADI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

AK Parti Bursa Milletvekili Ahmet Kılıç, Uludağ Üniversitesi'ndeki Filistinli öğrencilerle bir araya gelerek, Kudüs'te yaşananları kınadı.

AK Parti Bursa Milletvekili Ahmet Kılıç, Uludağ Üniversitesi'ndeki Filistinli öğrencilerle bir araya gelerek, Kudüs'te yaşananları kınadı. Kılıç, Kudüs İslam'ındır, Kudüs Müslümanlarındır dedi.

AK Parti Genel Sekreter Yardımcısı ve Bura Milletvekili Ahmet Kılıç, İsrail'in günlerdir Filistin'e yönelik saldırılarını kınamak amacıyla Bursa Uludağ Üniversitesi'ndeki öğrencilerle buluştu. Üniversite Camii'nde Filistinli öğrencilerle birlikte ikindi namazı kılan Kılıç daha sonra 'Özgür Kudüs Özgür Filistin' pankartı açarak, konuyla ilgili açıklama yaptı. Kudüs'ün İslam alemi için büyük bir önem taşıdığına değinen Kılıç, Filistinli kardeşlerimizle bir araya gelerek yaşanan zulme karşı sesimizi duyurmak istedik. Katil İsrail'in terör yanlısı yaptığı çalışmaların hepsi özellikle her yıl Ramazan ayında tekrar ediliyor. Bizim dünden beri 25 tane Filistinli kardeşimizin şehit olması ve halen orada çatışmaların yaşanması, İsrail savaş uçaklarının orayı bombalayarak aynı şiddeti devam ettirmesi tüm İslam aleminin ortak üzüntüsüdür. Biz Türkiye Cumhuriyeti olarak geçmişten bugüne üzerimize düşen sorumluluğun farkında olarak her daim bu konuyu ifade etmeye, bu konuyla alakalı adımların hızlı bir şekilde hayata geçirilmesi için gerekeni ifade ettik etmeye de devam edeceğiz. Buradan Filistinli kardeşlerimize selam olsun. İslam'ın Müslümanlığın izzetini, onurunu fazlasıyla orada güzel bir mücadele ile sürdürüyorlar. Mescid-i Aksa ve Filistin özgürlüğüne kavuşacak, Kudüs özgürlüğüne kavuşacak. O günler yakındır. Bizim bu mücadelemiz dalga dalga tüm dünyaya yayılacaktır. Kudüs İslam'ındır, Kudüs Müslümanlarındır dedi.

Açıklamanın ardından çatışmalarda hayatını kaybeden Filistinli vatandaşlar için dualar edildi. Daha sonra Filistinli Öğrenciler Derneği Bursa Temsilcisi Muhammet Alyazjı, milletvekili Ahmet Kılıç'a plaket takdim ederek teşekkür etti.

AK PARTİ'Lİ KILIÇ, FİLİSTİNLİ ÖĞRENCİLERLE BİRLİKTE KUDÜS'TE YAŞANANLARI KINADI
AK PARTİ'Lİ KILIÇ, FİLİSTİNLİ ÖĞRENCİLERLE BİRLİKTE KUDÜS'TE YAŞANANLARI KINADI
AK PARTİ'Lİ KILIÇ, FİLİSTİNLİ ÖĞRENCİLERLE BİRLİKTE KUDÜS'TE YAŞANANLARI KINADI
AK PARTİ'Lİ KILIÇ, FİLİSTİNLİ ÖĞRENCİLERLE BİRLİKTE KUDÜS'TE YAŞANANLARI KINADI
AK PARTİ'Lİ KILIÇ, FİLİSTİNLİ ÖĞRENCİLERLE BİRLİKTE KUDÜS'TE YAŞANANLARI KINADI
AK PARTİ'Lİ KILIÇ, FİLİSTİNLİ ÖĞRENCİLERLE BİRLİKTE KUDÜS'TE YAŞANANLARI KINADI
AK PARTİ'Lİ KILIÇ, FİLİSTİNLİ ÖĞRENCİLERLE BİRLİKTE KUDÜS'TE YAŞANANLARI KINADI
AK PARTİ'Lİ KILIÇ, FİLİSTİNLİ ÖĞRENCİLERLE BİRLİKTE KUDÜS'TE YAŞANANLARI KINADI
AK PARTİ'Lİ KILIÇ, FİLİSTİNLİ ÖĞRENCİLERLE BİRLİKTE KUDÜS'TE YAŞANANLARI KINADI
AK PARTİ'Lİ KILIÇ, FİLİSTİNLİ ÖĞRENCİLERLE BİRLİKTE KUDÜS'TE YAŞANANLARI KINADI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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