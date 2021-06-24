AK Parti'li Kılıç Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin üçüncü yılını değerlendirdi Açıklaması
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AK Parti'li Kılıç Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin üçüncü yılını değerlendirdi Açıklaması

AK Parti'li Kılıç Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin üçüncü yılını değerlendirdi Açıklaması
Anadolu Ajansı / Sinan Uslu - Haberler | Politika

AK Parti Bursa Milletvekili Ahmet Kılıç, "24 Haziran seçimleri, Türkiye Cumhuriyeti'nin bekası için bir araya gelen Cumhur İttifakı'nın milletimizce tasdiklenmesi demektir.

AK Parti Bursa Milletvekili Ahmet Kılıç, "24 Haziran seçimleri, Türkiye Cumhuriyeti'nin bekası için bir araya gelen Cumhur İttifakı'nın milletimizce tasdiklenmesi demektir." dedi.

Mecliste basın toplantısı düzenleyen Kılıç, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin üçüncü yılını geride bıraktığını hatırlatarak, milletin, 24 Haziran 2018'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ve Cumhur İttifakı'na teveccüh göstererek emaneti teslim ettiğini söyledi.

24 Haziran seçimlerinin, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, yine milletin kendisi tarafından göreve getirilmesi, kendisine duyulan güvenin yeniden teyit edilmesi anlamına geldiğini dile getiren Kılıç, 24 Haziran seçimlerinin, sık sık yönetim krizlerine, iktidar belirsizliklerine ve hızlı hizmet üretmeye engel olan eski sistemin tamamen değiştiğinin, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin millet tarafından benimsendiğinin göstergesi olduğunu ifade etti.

övkası için bir araya gelen Cumhur İttifakının milletimizce tasdiklenmesi demektir. 24 Haziran seçimleri aziz milletimizin, bu cennet vatana sayılmayacak kadar çok hizmet getiren AK Parti'mizin hizmetlerinin devamı yönünde iradesini ortaya koyduğu gündür." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sinan Uslu

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