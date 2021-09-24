AK Parti'li Keşir: Kadınlar için 'Nerede Kalmıştık' eğitim seferberliği başlatacağız

Ak Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Ayşe Keşir, " Türkiye'de lise eğitimini yarıda bırakmış kadınlarla ilgili bir eğitim seferberliği başlatacağız. 'Nerede Kalmıştık' seferberliğin çıkış sloganı" dedi.

AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Keşir, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantında 'büyük Türkiye' hayalinin kadınlarla olabileceğini söyledi. Keşir, "Kadınlar olmadan 'büyük Türkiye' hayalinden bahsedemeyiz. Cumhurbaşkanı'mız da defalarca bundan bahsediyor. Cumhurbaşkanı'mızın da bunu vurgulayan ifadeleri var. Bundan da güç alıyoruz. Kadınlara devlet tarafından verilen hibe ve destekler var. Pek çok kurumun var. Gidip anlatabilirdik ama bunu yapmadık, o ildeki yetkililer anlatsın. KOSGEB konuşacaksak o ildeki yetkililer gelsin, anlatsın, istedik. 'Kadınlar için şunları veriyoruz, benim de yerim burası, gelin bana müracaat edin'. Muhatabını bilsin, kadınlar" diye konuştu.

AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Keşir, projenin 4 yıl süreceğini ve ilk yıl 25 bin kadına ulaşmayı hedeflediklerini söyledi.