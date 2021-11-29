AK Parti'li Keşir: Elektronik kelepçe uygulaması kadına şiddeti azalttı

AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Ayşe Keşir, Kadın Acil Destek Uygulaması ( Kades ) ve elektronik kelepçe uygulaması ile kadına şiddetin önceki yıllara göre azaldığını söyledi.

AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı ve Denizli Milletvekili Ayşe Keşir, Gaziantep'te kadınlar ve sivil toplum kuruluşu temsilcileriyle bir araya geldi. Bir restoranda düzenlenen programa Ayşe Keşir'in yanı sıra; Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, milletvekilleri ile STK temsilcileri katıldı. Sivil toplum kuruluşu temsilcilerinin sorunlarını dinleyen Keşir, Türkiye genelinde il il kadınlarla buluşma programları düzenlediklerini ifade etti.