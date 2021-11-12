AK Parti'li Keşir'den Akşener'e mektup:  Türkkan'ın milletvekilliğinin sonlandırılmasını beklemekteyiz

AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı ve Düzce Milletvekili Ayşe Keşir, İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e yazdığı mektupta "Milletvekili Lütfü Türkkan'ın parti Grup Başkanvekilliğinden istifa etmesi milletin kadınlarının içini soğutmamıştır. Türkkan'ın milletvekilliğinin sonlandırılması için gerekli adımların atılmasını beklemekteyiz" dedi.

AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı ve Düzce Milletvekili Ayşe Keşir, İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan'ın Bingöl'de bir şehit yakınına küfretmesi üzerine İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e mektup gönderip, çağrıda bulundu. 'Kadınlar için Kadınlarla' başlığı ile yazdığı mektupta temiz dil siyaseti vurgusu yapan Keşir, "Partiniz milletvekili Lütfü Türkkan'ın Bingöl'de şehidimizin bacısına sarf ettiği ağır küfür biz kadınları çok utandırmıştır. Aziz Milletimizin oyu ile Meclis'e gönderdiği bir milletvekilinin bir şehidimizin kız kardeşine küfretmesini kadın olarak içimize sindiremiyoruz. Konuyu müzakere ettiğiniz grup toplantısında, üstelik bu dilden mağduriyetinizi ifade etmenize rağmen, telaffuz dahi etmeye hicap duyacağım kelimeleri, Gazi Meclisimizin çatısı altında rahat rahat kullanmanız da biz siyasetçi kadınları hayrete düşürmüştür" ifadelerini kullandı.

"Milletvekili Lütfü Türkkan'ın parti Grup Başkanvekilliğinden istifa etmesi milletin kadınlarının içini soğutmamıştır. Milletvekilinin görevi, milleti en iyi şekilde temsil etmek ve ne olursa olsun temsil makamına yakışan vakarı korumaktır. Bir milletvekili ve bir kadın olarak, kadınlara karşı bu çirkin üslubun sahibi küfürbaz milletvekilinin Meclis oturumlarına hala katılabilecek olması onur kırıcıdır. Türkkan'ın milletvekilliğinin sonlandırılması için gerekli adımların atılmasını beklemekteyiz. 5,5 milyon üyeyi temsil eden AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı olarak, size çağrım; Yüce Meclis'te kullandığınız ağır ifade için Aziz Türk Milletinden özür dilemenizdir. Gelin hep birlikte bu kirli, küfürlü dile karşı tavrımızı net bir şekilde ortaya koyalım."