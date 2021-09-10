AK Parti'li Keşir: AK Parti büyük bir kadın hareketidir

Ak Parti Genel Merkez Kadın Kolları Genel Başkanı Ayşe Keşir, kadınların, bireysel, temel insan haklarına erişiminin AK Parti olarak temel sorumlulukları olduğunu belirterek, "5 milyon 300 bini aşan kadın üyesi, il, ilçe, belde, mahalle ve sandık yönetim kurulu üyeleri olmak üzere yaklaşık 600 bini bulan gönüllü teşkilat mensubu ile AK Parti bugün de büyük bir kadın hareketidir" dedi.

AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanlığı'nın düzenlediği ve 3 gün sürecek istişare ve eğitim kampı Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde başladı. AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Ayşe Keşir'in açılış konuşmasını yaptığı kampa, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan video mesaj gönderdi. Kızılcahamam'da bir otelde düzenlenen kampa, AK Parti Kadın Kolları Başkanlığı Merkez Yürütme Kurulu (MYK), Merkez Karar Yönetim Kurulu (MKYK) üyeleri ile 81 il kadın kolları başkanları katıldı.

Kampın son gününde ise AK Parti Genel Başkan Yardımcıları Çiğdem Karaaslan, Leyla Şahin Usta, Özlem Zengin, Jülide Sarıeroğlu, Erkan Kandemir ile istişare ve genel değerlendirme toplantısı yapılacak.