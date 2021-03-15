AK Parti'li Keseli, Kılıçdaroğlu'nun geçeceği yolun asfaltlandığını arka sokaktaki çukurların görmezden gelindiğini iddia etti
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AK Parti'li Keseli, Kılıçdaroğlu'nun geçeceği yolun asfaltlandığını arka sokaktaki çukurların görmezden gelindiğini iddia etti

15.03.2021 12:03 | Son Güncelleme: 15.03.2021 12:07
AK Parti'li Keseli, Kılıçdaroğlu'nun geçeceği yolun asfaltlandığını arka sokaktaki çukurların görmezden gelindiğini iddia etti

AK Parti Karşıyaka İlçe Başkanı Didem Dereboylu Keseli, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Karşıyaka ziyareti öncesinde Kılıçdaroğlu'nun geçeceği yolun asfaltlandığını, bir arka sokaktaki çukurların ise görmezden gelindiğini savundu.

AK Parti Karşıyaka İlçe Başkanı Didem Dereboylu Keseli, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Karşıyaka ziyareti öncesinde Kılıçdaroğlu'nun geçeceği yolun asfaltlandığını, bir arka sokaktaki çukurların ise görmezden gelindiğini savundu.

Keseli, yaptığı yazılı açıklamada Karşıyakalılara hizmet etmeyen bir İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Karşıyaka Belediyesi ile karşı karşıya olduklarını öne sürdü.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın CHP belediyeciliğine yönelik söylediği "çöp, çamur, çukur" ifadelerinin ne kadar haklı bir tespit olduğunu bu kez Karşıyaka'da gördüklerini ileri süren Keseli, Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın, göreve gelişinin üstünden 2 yıl geçmesine rağmen çöp ve temizlik sorunlarının üstesinden gelmeyi başaramadığını, yolların kötü durumda oluşuna da kulak tıkadığını kaydetti.

Karşıyaka'da bir hayal dünyası yaratılmaya çalışıldığını belirten Keseli, "CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Karşıyaka ziyareti öncesinde Kılıçdaroğlu'nun geçeceği yol asfaltlandı, bir arka sokaktaki çukurların ise görmezden gelindi. Bugün sahile gitseler şikayet, çarşı esnafına gitseler şikayet. Cumhuriyet Mahallesi'ne gitseler diyeceğim ama artık oraya gidecek yüzleri kalmadı. Dolayısıyla CHP belediyeciliği, hizmetsizlik ve borç yükü sarmalıyla birlikte Karşıyaka'da iflas etmiştir." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halil Şahin

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