AK Parti'li Kendirli'den Kırşehir Belediyesinde işten çıkarılan çalışanlarla ilgili açıklama

KIRŞEHİR (AA) - AK Parti Kırşehir Milletvekili Mustafa Kendirli, Kırşehir Belediyesinde işten çıkarılan 25 işçinin haklı mücadelesinin her safhasında yanlarında yer alacaklarını bildirdi.

Kendirli, yaptığı yazılı açıklamada, işçi ve emekçilerin siyasi nedenlerle haksız yere işlerine son verilmesinin, Kırşehir Belediyesinin partizanca, liyakatten yoksun bir şekilde yönetildiğinin en bariz göstergesi olduğunu ileri sürdü.

Haklarını hukuk içerisinde arayan 25 işçinin mahkemelerin işe dönüş davalarını kabul etmesinin ardından Kırşehir Belediyesinde tekrar işe başlatıldığını ancak yeniden mağdur edildiklerini iddia eden Kendirli, "Ne yazık ki hukuk tanımaz, işçi ve emek düşmanı CHP zihniyeti, adeta hukuku, yasaları arkadan dolaşarak, sözüm ona mahkeme kararını uygulayarak işe başlattığı 25 arkadaşımızı, bu sefer de sudan bahanelerle sözleşmelerini yenilemeyerek mağdur etmiştir." değerlendirmesinde bulundu.

Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu'dan mahkeme kararlarını uygulamasını beklediğini aktaran Kendirli, "Mağdur ettiği işçi arkadaşlarımızın mağduriyetlerine son vermesini ve memleketimizin adını başarılı belediyecilik uygulamalarıyla ülke gündemine taşımasını tavsiye ediyorum." ifadelerini kullandı.

AA / Abdullah Yıldız - Son Dakika Haberleri

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