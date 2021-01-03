AK Parti'li Kaya, kısıtlamada vatandaşlarla görüntülü görüşüyor

Milletvekili Mahmut Atilla Kaya, yılbaşı tatili nedeniyle uygulanan 4 günlük kısıtlamada, kendisinden randevu isteyen vatandaşları, cep telefonundan görüntülü arayarak taleplerini dinledi. Telefon ekranında vekili gören bazı vatandaşlar şaşkınlık yaşadı. Kaya, vatandaşların yeni yılını da ekrandan görüntülü kutladı.

Yeni yılın ilk günlerinde, kendisinden randevu talep eden vatandaşlara dönüş yapan AK Parti İzmir Milletvekili Mahmut Atilla Kaya, sıkıntılarını iletmek isteyenlere pandemi tedbirleri kapsamında telekonferans yöntemiyle ulaşıyor. 0505 042 35 35 numaralı hattı tüm İzmirlilerin kullanabildiğini ifade eden Kaya, salgının başından itibaren bu uygulamayı kullanarak çok sayıda vatandaşla iletişim kurabildiğini söyledi. Kaya, "Salgından önce Göztepe ve Torbalı'daki ofislerimizde vatandaşlarla yüz yüze bir araya geliyorduk. Ama marttan beri salgınla ilgili ortaya çıkan tablo ve tedbirler nedeniyle bu modele geçtik" dedi. Siyaset ve iletişim modellerinin de salgından ciddi anlamda etkilendiğine dikkat çeken Kaya, yaklaşık 1 yıldır kullandığı telefon hattı ile ilgili hem sosyal medyadan hem de mesajlarla duyurulduğunu kaydetti.

DAHA HIZLI VE ÇOK İNSANA ULAŞIYORGörüntülü arama sayesinde daha hızlı bir şekilde daha çok insana ulaşabildiğini anlatan AK Partili Kaya, daha net ortaya konan sorunlara hızla müdahale edebildiğini belirterek şöyle devam etti:

"Yaklaşık 1 aydır bütçe görüşmeleri nedeniyle Ankara'daydım. 4 gün kısıtlama günlerinde hemşehrilerimiz ile görüşmelerimizi telefon ile sürdürüyoruz. Yoğun biçimde onlarla görüşüyor, sorunları dinliyor ve elimizden geldiğince yardımcı olmaya çalışıyoruz. Beni görünce şaşıranlar oluyor. Çoğu hemşehrim aradıklarında bir geri dönüş beklemiyor. Ben karşılarına çıktığım zaman da bir şaşkınlık oluyor. 2021 inşallah yaşadığımız sıkıntılardan kurtulacağımız bir yıl olur. İlk günden itibaren vatandaşlarla bir araya gelerek yeni yılın hayırlar getirmesini temenni ediyoruz. Depreme kadar ki dönemde esnaflardan salgının etkilerine ilişkin talepler alıyorduk. Ama depremin ilk anından itibaren bu hat çok yoğun çalıştı. Depremden etkilenen hemsehrilerimizin bize ulaşmaları ile konuları çözüm koordinasyona dahil etme imkanı bulduk. Zaten bir süre sonra bakanlığın açtığı ofislerle koordinasyon tam sağlanmıştı. Değişik talepler gündeme geliyor. Aramaların yarısı, bizimle artık tanışmak maksadıyla oluyor. Bir sıkıntı olmasa da yüz yüze görüşmek isteyenler oluyor."

- İzmir

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Nevra UÇKAÇ