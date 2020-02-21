AK Parti'li Kaya: "Gezi olayları devleti ve milleti hedef alan bir kalkışma girişimiydi"

21.02.2020 15:02 | Son Güncelleme: 21.02.2020 15:02

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya, Gezi Parkı odaklı eylemlere ilişkin "Gezi olaylarının, PKK terör örgütü ile FETÖ'nün saldırılarından ve 15 Temmuz'dan bir farkı yoktu. Gezi olayları devleti ve milleti hedef alan bir kalkışma girişimiydi." dedi.

AK Parti Genel Merkezi Sosyal Politikalar Başkanlığınca Antalya'da bir otelde düzenlenen "Akdeniz Bölge Toplantısı"na katılan Kaya, burada yaptığı konuşmada, toplantıları daha önce Van ve Afyonkarahisar illerinde organize ettiklerini hatırlattı.

Önceliklerinin ihtiyaç sahibi aileler olduğunu ifade eden Kaya, sosyal yardım ve hizmetlere ayrılan mali kaynağın 2002 yılında 1,6 milyar lira iken 2019 itibarıyla 33 kat artarak 55 milyar liraya yükseldiğinin bilgisini verdi.

AK Parti'nin tek başına iktidara geldiği 2002 yılında 4 sosyal yardım programı uygulanırken şimdi bu sayının 43'e çıkartıldığını vurgulayan Kaya, "Devletimizin şefkat elini bugün 3,5 milyon haneye ulaştırıyoruz." ifadesini kullandı.

Dünya Bankası raporlarına göre, Türkiye'nin son 15 yılda yoksulluğu en aza indirmede en başarılı ülke olduğuna dikkati çeken Kaya, Birleşmiş Milletler (BM) Kalkınma Programı 2019 İnsani Gelişmişlik raporunda ise Türkiye'nin tarihinde ilk kez "çok yüksek insani gelişme" kategorisindeki ülkeler arasında gösterildiğini vurguladı.

Kadının toplumsal ve sosyal yaşamda var olabilmesi için AK Parti hükumetlerinin çalışmalarını anlatan Kaya, kadına yönelik şiddetin önlenmesi için de yine bu dönemde önemli adımlar atıldığını dile getirdi.

"İnsani amaçla Suriye'deyiz"

Türkiye'nin Suriye'de bulunma gayesinin tamamen insani amaçlı olduğunu ifade eden Kaya, şöyle konuştu:

"Türkiye, 3,7 milyon Suriyeliyi barındırıyor. Suriye rejim güçleri şimdi İdlib'e saldırıyor. Rejim, buradaki 4 milyon Suriyeliye zulmediyor. Türkiye olarak uluslararası anlaşmalar doğrultusunda İdlib çevresinde gözlem noktaları oluşturduk. Mehmetçiğimizle burada bulunma gayemiz, insanlık katliamına dur demek ve ülkemize yönelik milyonlarla ifade edilebilecek yeni bir göç dalgasını önlemektir. İşte bu nedenle günümüzde İdlib konusu son derece kritik bir öneme sahiptir. Türkiye olarak tüm unsurlarımızla gereği neyse yapılacaktır."

"Gezi eylemeleri bir kalkışmadır"

Gezi Parkı odaklı eylemlere ilişkin de değerlendirme yapan Kaya, "Oradaki gençler aydınlık gençlerdi" söylemini dillendiren CHP'nin tutumunu eleştirdi.

Kaya, "Gezi olaylarına çağrıda bulunanlar CHP Genel Başkanı ve yanındakilerdi. Olaylar 'çevreci' söylemlerle başlamasının aksine bir kalkışmaya dönüştü. Gezi olaylarının bir askeri darbe, muhtıralarından hiç farkı yoktu. Adeta ülkede bir ayaklanma başlatıldı. Gezi olaylarının, PKK terör örgütü ile FETÖ'nün saldırılarından ve 15 Temmuz'dan bir farkı yoktu. Gezi olayları devleti ve milleti hedef alan bir kalkışma girişimiydi. Gezi'de terör örgütlerinin paçavralarının Atatürk Kültür Merkezinin (AKM) üzerine asıldığını hepimiz gördük. Aylarca süren Gezi olayları ekonomimize de ciddi zararlar verdi." değerlendirmesinde bulundu.

Bu olaylara ilişkin sosyal medyadan yapılan paylaşımlara bakıldığında da çoğunluğunun yurt dışı kaynaklı olduğunun görüldüğüne işaret eden Kaya, Gezi Parkı odaklı eylemlerin Türkiye'nin büyümesini, gelişmesini istemeyen yurt dışı destekli büyük bir operasyon olduğunun altını çizdi.

"Kılıçdaroğlu kahvesini yudumlayıp, darbeyi seyretti"

Kaya, son günlerdeki "Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) siyasi ayağı" tartışmalarına da değinerek şöyle devam etti:

"O gece hedefte kim vardı? Sayın Cumhurbaşkanımız vardı. O suikast timleri Cumhurbaşkanınızın olduğu yere Marmaris'e gitti. Sayın Cumhurbaşkanımızı ve ailesini adeta katletmeye gittiler. Peki siyasi ayak konusunda ileri geri konuşan sayın Kılıçdaroğlu neredeydi? Kılıçdaroğlu Atatürk Havalimanı'na inmişti ve darbeci tanklar kendisine yol açtı. Kılıçdaroğlu da onların arasından geçti. Bakırköy Belediye Başkanı'nın evine giderek ayaklarına terliklerini giydi, kahvesini yudumladı ve darbeyi seyretti. O saatlerde insanlar darbeye karşı meydanlardaydı. Ama CHP'nin Genel Başkanı Kılıçdaroğlu daha sonra 'kontrollü darbe' söylemini ortaya atarak adeta kendi kontrollü kaçışının planını da ortaya koymuş oldu."

"Sayın Cumhurbaşkanımızı, ailesini ve bu milleti hedefe koyan bir FETÖ vardı." diyen Kaya, "Ama nedense o FETÖ'nün hedefinde ana muhalefetin genel başkanı yoktu. O darbeci tanklar onlara neden yol açtı. Onu dahi açıklayamıyorlar." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA