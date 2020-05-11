AK Parti'li Kaya'dan Engelliler Haftası mesajı Açıklaması
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AK Parti'li Kaya'dan Engelliler Haftası mesajı Açıklaması

AK Parti Sosyal Politikalardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya, "Engelli vatandaşlarımızın hayatını kolaylaştırmak ve yalnız olmadıklarını hissettirmek, sosyal devlet ilkesinin bir gereği olduğu gibi ahlaki ve vicdani bir görevdir.

AK Parti'li Kaya'dan Engelliler Haftası mesajı Açıklaması
11.05.2020 17:50 | Son Güncelleme: 11.05.2020 17:50

AK Parti Sosyal Politikalardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya, "Engelli vatandaşlarımızın hayatını kolaylaştırmak ve yalnız olmadıklarını hissettirmek, sosyal devlet ilkesinin bir gereği olduğu gibi ahlaki ve vicdani bir görevdir." değerlendirmesini yaptı.

AK Parti'den yapılan açıklamaya göre Kaya, 10-16 Mayıs Engelliler Haftası dolayısıyla mesaj yayımladı.

Engelliler Haftası'nı kutlayan Kaya, "Biliyoruz, gönüllerde engel olmaz. Asıl engel zihinlerdedir. Zihinlerdeki engeller aşılırsa, yollar da ufkumuz da sonuna kadar açılır. AK Parti Hükümetlerinin 2002'den bu yana yaptığı tam olarak budur. Engelli vatandaşlarımızın hayatını kolaylaştırmak ve yalnız olmadıklarını hissettirmek, sosyal devlet ilkesinin bir gereği olduğu gibi ahlaki ve vicdani bir görevdir." ifadelerini kullandı.

Kaya, AK Parti olarak, engelli vatandaşların hayata katılımının önündeki engelleri kaldırmak, eğitim, sağlık, ulaşım ve daha birçok hizmetleri en iyi şekilde alabilmelerine imkan sağlamak adına çok çalıştıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Geçmişin izlerini silmek, yeni bir anlayış ve vizyonla yola çıkmak için en büyük şansımız, Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan gibi bir liderimiz olmasıydı. Onun korkusuzca yıktığı her engel, engelli vatandaşlarımızın mutluluğuna açılan bir kapıya dönüştü. 2002 öncesi adeta evlerine ve dört duvar aralarına hapsedilen engellilerimiz, hayatın tam içindeler. Her alanda ve her geçen gün daha büyük işlere imza atıyorlar. Çok daha güçlüler, çok daha başarılılar, çok daha umutlular. Ülkemize değer katıyorlar, sanattan spora, bilimden siyasete her alanda varlıklarını özgürce ortaya koyuyorlar. Daha iyisini de başaracağız, bundan hiç şüphemiz yok."

Kaynak: AA

Politika Manşet

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