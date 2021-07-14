AK Parti'li Kavuncu: "Hiç kimsenin hedeflerimizden döndürmesine izin vermeyeceğiz"
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AK Parti'li Kavuncu: "Hiç kimsenin hedeflerimizden döndürmesine izin vermeyeceğiz"

AK Parti'li Kavuncu: 'Hiç kimsenin hedeflerimizden döndürmesine izin vermeyeceğiz'
Anadolu Ajansı / Ali Kemal Akan - Haberler | Politika

AK Parti Çorum Milletvekili Erol Kavuncu, iktidarları döneminde yakaladıkları başarıları sürdürmekte kararlı olduklarını belirterek, "Ne içeriden ne de dışarıdan hiç kimsenin bizi hedeflerimizden döndürmesine, büyük ve güçlü Türkiye idealimizden vazgeçirmesine izin vermeyeceğiz.

AK Parti Çorum Milletvekili Erol Kavuncu, iktidarları döneminde yakaladıkları başarıları sürdürmekte kararlı olduklarını belirterek, "Ne içeriden ne de dışarıdan hiç kimsenin bizi hedeflerimizden döndürmesine, büyük ve güçlü Türkiye idealimizden vazgeçirmesine izin vermeyeceğiz." dedi.

Kavuncu, Mecliste düzenlediği basın toplantısında, 5 yıl önce 15 Temmuz'da, dini cemaat görünümlü kripto terör örgütünün, 40 yıl boyunca yaptığı hazırlıklar sonunda milleti canevinden vurmaya kalkıştığını söyledi.

"Küçük yaşta kendisine teslim edilen çocukların beyinlerini yıkayarak onları talimat aldıklarında babalarını bile katledecek birer robota dönüştürdü. İçeride zehirli bir yılan gibi beslenen emperyalist güçlerin maşası hain terör örgütü FETÖ, o gün en büyük ihanetini gerçekleştirdi." diyen Kavuncu, 15 Temmuz'da, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, milletin çelik bir yumruk olarak hainlerin tepesine balyoz gibi indiğini belirtti.

Kavuncu, "Milletimizin her bir ferdi; ezanı, bayrağı, özgürlüğü ve geleceği için yenilmez birer kahramana dönüşerek topyekün bir işgal tehdidini bertaraf etti. Yeminli devlet millet düşmanları, her zamanki gibi aziz milletimizin sarsılmaz çelikten iradesine çarparak darmadağın oldular." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğindeki Türkiye'nin tarihi başarılara imza atarken ülkedeki muhalefetin de kendi ikbal ve çıkarları için "siyasetin yedi benzemezini de kuyruğuna takarak" Türkiye'nin tökezlemesi için ellerini ovuşturarak pusuda beklediğini söyleyen Kavuncu, "Rüyasını gördükleri iktidarlarını yıkım siyaseti üzerine bina eden bu köhnemiş zihniyet, tarihin en büyük omurgasız siyaset örneğini sergilemektedir." ifadesini kullandı.

AK Parti olarak iktidarları döneminde yakaladıkları başarıları sürdürmekte kararlı oldukları mesajını veren Kavuncu şunları kaydetti:

"Ne içeriden ne de dışarıdan hiç kimsenin bizi hedeflerimizden döndürmesine, büyük ve güçlü Türkiye idealimizden vazgeçirmesine izin vermeyeceğiz. Cumhurbaşkanımız liderliğinde, daha gidecek çok yolumuz, yapacak çok işimiz, inşa edecek çok eserimiz var. Bu kutlu yolculukta milli iradenin üstünde hiçbir güç, aziz milletimize hizmetkarlıktan daha büyük bir paye tanımıyoruz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Kemal Akan

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