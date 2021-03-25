AK Parti'li Kavuncu: "Avrupa'daki ırkçılık İslamofobi'ye dönüştü"
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

AK Parti'li Kavuncu: "Avrupa'daki ırkçılık İslamofobi'ye dönüştü"

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika
AK Parti'li Kavuncu: 'Avrupa'daki ırkçılık İslamofobi'ye dönüştü'

AK Parti Çorum Milletvekili ve TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Üyesi Erol Kavuncu, "Avrupa'daki ırkçılığın kültürel olarak İslam ve Müslüman karşıtı ırkçılık olarak ifade edilen 'İslamofobi'ye dönüştü" dedi.

Davutoğlu'ndan AK Parti kongresindeki kalabalığa tepki: Milletimize kesilen bütün cezalar geri ödenmeli
Davutoğlu'ndan AK Parti kongresindeki kalabalığa tepki: Milletimize kesilen bütün cezalar geri ödenmeli
Erdoğan onlardan vazgeçmiyor! 10 ayrı büyük kongrede değişmeyen 3 isim: Hayati Yazıcı, Ömer Çelik ve Öznur Çalık
Erdoğan onlardan vazgeçmiyor! 10 ayrı büyük kongrede değişmeyen 3 isim: Hayati Yazıcı, Ömer Çelik ve Öznur Çalık

AK Parti Çorum Milletvekili ve TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Üyesi Erol Kavuncu, "Avrupa'daki ırkçılığın kültürel olarak İslam ve Müslüman karşıtı ırkçılık olarak ifade edilen 'İslamofobi'ye dönüştü" dedi.

TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu bünyesinde özellikle 'Avrupa Ülkelerinde Yükselen Irkçılık ve İslamofobi İnceleme ve Araştırma Alt Komisyonu' kuruldu. AK Parti Bursa Milletvekili Hakan Çavuşoğlu'nun başkanlığını yürüttüğü komisyon ilk toplantısını gerçekleştirirken, Çorum milletvekili Erol Kavuncu da alt komisyon üyeliğine seçildi.

Son günlerde art arda meydana gelen müessif olaylarla, Avrupa'daki ırkçılığın kültürel olarak İslam ve Müslüman karşıtı ırkçılık olarak ifade edilen 'İslamofobi'ye dönüştüğünü müşahede ettiklerini dile getiren Milletvekili Kavuncu, "Avrupa ülkelerinde siyasette, eğitimde, çalışma hayatında, günlük hayat aktivitelerinde, sokakta, kamu politikalarında, yargı kararlarında hem Müslümanların inancını yaşamalarını zorlaştırmakta, hem de Müslümanların yoğun ayırımcılığa hatta şiddet saldırılarına maruz kaldıkları görülmektedir. Bugün İslam'ı ve Müslümanları hedef alan şiddet eylemleri organize edildiği gibi, hemen her ülkedeki 'aşırı sağcı' siyasi hareketler Müslüman karşıtı politikalarla göçmen karşıtlığını bir araya getiren ırkçı yaklaşımları yaymakta ve siyaset de bunun etkisinde kalmaktadır. Bu nedenle ilgili ülkelerdeki yargı kararları ve yasal düzenlemelerle bu insanlık suçu da yasallaştırılmaya çalışılmaktadır" dedi.

Avrupa'da medya, internet ve siyasetin bu konuda zehirli ve olumsuz bir dil kullanılarak nefreti körüklendiğine üzülerek şahit olduklarına dikkat çeken Erol Kavuncu, "Müslüman, yabancı ve mülteci düşmanlığı ile ilgili gözlemlenen emarelerden büyük bir terör dalgasının geleceği öngörülmektedir. Türkiye bütün mazlumlara sahip çıkan bir misyonla her zaman olduğu gibi bu haksızlığında karşısındadır. Alt komisyonumuz, Avrupa ülkelerinde konu ile ilgili yerinde incelemelerde bulunacak, bu konuda uluslararası kurum ve kuruluşlarla görüşmeler gerçekleştirecektir. Ayrıca akademi ve sivil toplum alanlarında konu ile ilgili çalışan araştırmacılarla işbirliği yaparak; bu konuda farkındalık çalışmaları yapacak ve durum tespiti ile politika önerileri oluşturmaya çalışacaktır. Yaşanan somut olaylar üzerinden mağdurların yaşanmışlıkları ve ülkelerin göçmen politikaları irdelenerek hazırlanacak rapor TBMM Genel Kurulu'na sunulacaktır. Irkçı politikaları açığa çıkarmak, İslam karşıtlığı ile mücadeleyi ülkeler üstü bir insan hakları meselesi olarak görülmesini sağlamak, uluslararası kuruluşlarının bu konuya dikkatlerini çekmek, İslamofobik olayların kayda alınmasını sağlayacak bir sistem geliştirilmesini teşvik etmek, konunun temel insan hakları kategorisi içine dahil edilmesi için çalışılacaktır" ifadelerini kullandı.

Milletvekili Kavuncu, dünyada hakları ihlal edilen tüm mağdur ve mazlumlar için bir insanlık suçu olan terörizm, ırkçılık, İslamofobi-İslam karşıtlığı, yabancı düşmanlığı ile mücadelelerinin kararlılıkla devam edeceğini sözlerine ekledi. - ÇORUM

AK Parti'li Kavuncu: 'Avrupa'daki ırkçılık İslamofobi'ye dönüştü'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Celal Adan Meral Akşener Süleyman Soylu Bekir Pakdemirli
Magazin Ezgi Mola Demet Akalın Merve Dizdar Rasim Öztekin
Spor Cenk Tosun Fatih Terim Aykut Kocaman Sergen Yalçın Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Adana Ak Parti
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: AK Parti'li Kavuncu: "Avrupa'daki ırkçılık İslamofobi'ye dönüştü" - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 25.3.2021 19:27:48. #1.16#
title