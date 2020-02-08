08.02.2020 08:32 | Son Güncelleme: 08.02.2020 08:36

AK Parti'li Katırcıoğlu, 'ebru' yapıyor: Suça itilmiş kız çocuklarımıza ebru ile rehabilitasyon projesini hayata geçirdim

AK Parti Kocaeli Milletvekili Radiye Sezer Katırcıoğlu, Ankara'da Meclis çalışmalarından kalan zamanında atölyede ebru yapıyor. Katırcıoğlu, sanatın sosyal ilişkileri zayıf insanlara yardımı olduğunu ve en çok bu kısmının kendisini cezbettiğini söyleyerek, "2011-2012 yıllarında Keçiören'deki bir kız öğrenci yurdunda suça itilmiş kız çocuklarımıza ebru ile rehabilitasyon projesini hayata geçirdim. Oradaki kız çocuklarımızla 3 sene kadar çalıştım. Hem ebru sanatını öğrettik hem de onların bazı problemlerini sanat vasıtasıyla çözmeye çalıştık. Bu bağlamda insan ilişkilerinde çok büyük iyileşmeler olduğunu bizzat gördük" diye konuştu.

AK Parti Kocaeli Milletvekili, evli ve 2 çocuk annesi Radiye Sezer Katırcıoğlu, 2003 yılında ebru sanatına ilgi duyarak, Kocaeli Belediyesinin açtığı kursa başladı. Katırcıoğlu, daha sonra Kocaeli Belediyesi Geleneksel Türk Süsleme Sanatları Eğitim Merkezi'nde eğitim aldı. 7 Haziran 2015 genel seçimlerinde milletvekili seçilen Katırcıoğlu, Meclis çalışmalarından kalan zamanını da ebru yaparak değerlendiriyor. Katırcıoğlu, Kızılay'da faaliyet gösteren derneğe ait atölyede ebru yaparak, Meclis'in yoğun iş stresini atıyor. Katırcıoğlu, ebru sanatının herkesi rahatlatacak bir sanat olduğunu söyledi.

Bunu, sanatı yapmayanların bilmediğini kaydeden Katırcıoğlu, "Dışarıdan baktığınızda bile, atölyenin içindeki boyaların rengi, ahengi, yaydığı koku sizi cezbediyor. Bunu gören ebru yapmak için büyük istek duyuyor. Ebru ciddi manada alışkanlık yapıyor. Çünkü ruhlarına ve bedenlerine ne kadar iyi geldiğini zaman içinde fark ediyorlar" dedi.

'SUÇA İTİLMİŞ KIZ ÇOCUKLARINI EBRU İLE REHABİLİTE ETTİK'

Katırcıoğlu, sanatın sosyal ilişkileri zayıf insanlara yardımı olduğunu ve en çok bu kısmının kendisini cezbettiğini söyleyerek, "2011-2012 yıllarında Keçiören'deki bir kız öğrenci yurdunda suça itilmiş kız çocuklarımıza ebru ile rehabilitasyon projesini hayata geçirdim. Oradaki kız çocuklarımızla 3 sene kadar çalıştım. Hem ebru sanatını öğrettik hem de onların bazı problemlerini sanat vasıtasıyla çözmeye çalıştık. Bu bağlamda insan ilişkilerinde çok büyük iyileşmeler olduğunu bizzat gördük" diye konuştu.

AK Parti'li Katırcıoğlu, ebru sanatını kadına benzettiğini belirterek, "Kadına, çocuğa, yaşlıya ve tüm dezavantajlı kişilere ebrudaki gibi özen gösterirsek, muhteşem eserler ortaya çıkar diye düşünüyorum" dedi.

Kaynak: DHA

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