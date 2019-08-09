AK Parti'li Kartal, hemşehrileriyle kucaklaştı

09.08.2019 11:33

AK Parti Van Milletvekili İrfan Kartal, Türkiye Büyük Millet Meclisinin tatile girmesiyle memleketi Van'a gelerek hemşehrileriyle kucaklaşmaya başladı.

Ankara'daki çalışmalarının yanı sıra kendisini ziyarete gelen hemşehrileriyle yakından ilgilenen Kartal, meclisin tatile girmesiyle seçim bölgesi Van'a geldi. Van'da çeşitli programlar çerçevesinde vatandaşlarla bir araya gelerek hasret gideren Kartal, 7'den 70 herkesle ilgilenerek, yanına gelenlerin talebini dinleyerek yardımcı olmaya çalışıyor.

Kartal, Van'daki bazı kamu kurum ve kuruluşlarını da ziyaret ederek, bilgiler alıyor. - VAN

Kaynak: İHA