AK Parti'li Kartal'dan 'Polis Haftası' mesajı AK Parti Van Milletvekili İrfan Kartal, Türk Polis Teşkilatının 175. kuruluş yıldönümü vesilesiyle bir mesaj yayımladı.

Kartal, yayımladığı mesajda, "Bugünün Türkiye'sinde güven ortamının tesisine yönelik takdire şayan çabalar sergileyen Türk Polis Teşkilatımızın kuruluşunun 175. yıldönümünü kutlamanın mutluluğunu ve gururunu yaşıyoruz. Her zaman, her koşulda, en zorlu şartlar altında üstlendikleri her görevi başarıyla yerine getiren emniyet mensubu arkadaşlarımız, özverili çalışmaları ile milletimizin gönlünde ayrı bir yere sahip olmuşlardır. Tarihi çeşitli başarılarla, şan ve şerefle dolu olan emniyet teşkilatımızın; çağın gereklerine göre kendini sürekli yenileyen, demokratik değerlere, hukukun üstünlüğüne ve insan haklarına saygı çerçevesinde tüm görev ve sorumluluklarını yerine getirmeye devam edeceklerine güvenim tamdır. Bu duygu ve düşüncelerle şehit polislerimizi rahmetle, gazilerimizi minnetle yad ediyor, tüm teşkilat mensuplarımıza aileleri ile birlikte sağlıklı, huzurlu ve başarılarla dolu bir ömür diliyorum" dedi. - VAN

Kaynak: İHA