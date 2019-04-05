AK Parti'li Kartal'dan 'Hayırlı Olsun' Ziyaretleri

AK Parti Van Milletvekili İrfan Kartal, 31 Mart seçimlerinde ak belediyecilikle buluşan Gevaş, Çatak, Bahçesaray ve Gürpınar ilçelerini ziyaret etti.

AK Parti Van Milletvekili İrfan Kartal, beraberindeki partililerle ilçeleri ziyaret ederek hem 'hayırlı olsun' dileklerinde bulundu, hem de vatandaşlarla kucaklaşıp teşekkür etti. Ziyaretleriyle ilgili açıklamalarda bulunan Kartal; Gevaş, Bahçesaray, Çatak ve Gürpınarlı vatandaşların kendilerine ve belediye başkanlarına büyük bir sorumluluk yüklediklerini, bu sorumluluk ve güveni 5 yıl boyunca en iyi şekilde değerlendireceklerini söyledi. İlçeleri her anlamda daha ileriye taşımak için çalışacaklarını vurgulayan Kartal, seçim sonuçlarının tüm ülkemize hayırlı uğurlu olmasını temenni etti. - VAN

Kaynak: İHA