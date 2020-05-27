AK Parti'li Kartal'dan '27 Mayıs' mesajı
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AK Parti'li Kartal'dan '27 Mayıs' mesajı

AK Parti Van Milletvekili ve KİT Komisyon Üyesi İrfan Kartal, 27 Mayıs 1960 darbesinin 60. yıldönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

AK Parti'li Kartal'dan '27 Mayıs' mesajı
27.05.2020 10:00 | Son Güncelleme: 27.05.2020 10:03

AK Parti Van Milletvekili ve KİT Komisyon Üyesi İrfan Kartal, 27 Mayıs 1960 darbesinin 60. yıldönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

1960 darbesi için "Meşru olmayan yollardan devlet yönetimine el koyma hevesinde olan şer güçlerin, şanlı tarihimize utanmadan lekeler sürme girişimlerinden ilkidir" diyen Kartal, "Demokrasi çatısı altında, millet iradesiyle seçilmiş Başbakan Adnan Menderes ve yol arkadaşlarını darağacına götüren, bütün bu zulümleri kabullenmişlikten beslenen, pes etmişlikten cesaret alan, akılları kiralık, ruhları satılık, zihinleri karanlık bu şer güçler, millet iradesinin altında ezildikleri her dönemde bu lanetletmiş günleri örnek alarak yeni kalkışmalara da meşruiyet aramaktadırlar" dedi.

15 Temmuz sürecine de değinen AK Parti'li Kartal, "15 Temmuz 2016 gecesinde de aynı pespayelikten cesaret alan vatan hainleri, yeni bir darbe kalkışmasıyla millet iradesini ve demokrasiyi tamamen yok etmeyi planlamışlarsa da Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın eşsiz liderliğinde, aziz milletimizin feraseti ve direnişiyle amaçlarına ulaşamamışlardır. Ne tankların paletleri, ne silahlardan çıkan kalleş kurşunları, ne de uçaklardan atılan bombalar aziz milletimizin iradesini esir alamamıştır. Ortaya konan büyük direniş, bu esaretin bir daha asla gerçekleşmeyeceğinin bütün dünyaya karşı da açıkça ilanıdır. Bu nedenle bilinmelidir ki, darbe imalı söylemlerle millet iradesi korkutulamaz ve devletimiz büyük hedeflerle yürüdüğü kutlu yolundan asla saptırılamaz. Bu duygu ve düşüncelerle 27 Mayıs 1960 askeri darbesini kınıyor, Adnan Menderes ve arkadaşlarını saygı ile yad ediyorum" ifadelerini kullandı. - VAN

Kaynak: İHA

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