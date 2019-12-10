AK Parti'li Kartal'dan 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü mesajı

10.12.2019 10:19 | Son Güncelleme: 10.12.2019 10:24

AK Parti Van Milletvekili İrfan Kartal, 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü nedeniyle bir mesaj yayımladı.



Milletvekili İrfan Kartal, yayımladığı mesajda, "Bugün, İnsan Hakları Evrensel Bildirgesinin Birleşmiş Milletler Genel Kurulu tarafından kabul edilişinin 71. yıldönümünü kutlamaktayız. Günümüzde geçerliliğini sürdüren insan hakları anlayışının temelini oluşturan bu bildirge, bugüne dek çok sayıda sözleşme ve bildirinin yayımlanmasına öncü olmuştur. Demokrasi ve hukukun üstünlüğü, her ülkenin kabul etmesi ve uygulaması gereken evrensel niteliklerdendir. Bu bağlamda, gerek vatandaşlarımızın istek ve beklentileri, gerek uluslararası yükümlülüklerimiz doğrultusunda ülkemiz önemli gelişmeler kaydetmiştir. Kanunlar önünde bireylerin eşitliği ve ayrım yapılmadan insan haklarına gösterilen saygı, Türkiye Cumhuriyeti'nin vazgeçilmez unsurlarındandır. En yüksek evrensel değer olan insan haklarının, ülkemizde korunması adına herkes üzerine düşen görevi yapmalıdır. Ancak bu şekilde demokrasimizi bir adım daha öteye taşıyabiliriz. Bu duygu ve düşüncelerle; tüm vatandaşlarımızın 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü'nü kutluyor, insan haklarına saygı temelinde huzurlu bir hayat geçirmelerini temenni ediyorum" dedi. - VAN

Kaynak: İHA