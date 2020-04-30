AK Parti'li Kartal'dan '1 Mayıs' mesajı
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AK Parti'li Kartal'dan '1 Mayıs' mesajı

AK Parti'li Kartal'dan '1 Mayıs' mesajı
30.04.2020 23:07 | Son Güncelleme: 30.04.2020 23:07

AK Parti Van Milletvekili İrfan Kartal, '1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü' nedeniyle bir mesaj yayımladı.

AK Parti Van Milletvekili İrfan Kartal, '1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü' nedeniyle bir mesaj yayımladı.

AK Parti Van Milletvekili Kartal, yayımladığı mesajda, "Alın terinin ve emeğin günü olan 1 Mayıs; üreten, geliştiren, hizmet sunan işçilerimizin Emek ve Dayanışma Günü olarak kutlanmaktadır. Şehrimizin ve ülkemizin gelişme ve büyüme hamlelerinde büyük payları olan, özverili çalışmalarıyla üretim sürecinin en önemli aktörü olan işçilerimiz, ülkemizin huzur ve refahına büyük katkılar sağlamaktadırlar. Ülkemizin her bir ferdi işçi kardeşlerimizin yarınlara daha güçlü, daha umutlu bakabilmesi adına üzerine düşen tüm sorumlulukları yerine getirmelidir. Bu duygu ve düşüncelerle; emekleri ve alın terleriyle ülkemizin refah düzeyinin yükselmesinde büyük pay sahibi olan işçi emeklilerimizin, kamu ve özel sektörde görev alan tüm işçi kardeşlerimizin gününü kutluyor, aileleriyle beraber sağlıklı ve huzurlu bir ömür diliyorum" dedi. - VAN

Kaynak: İHA

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