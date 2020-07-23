AK Parti'li Karayel, yeniden Türkiye Avrupa Birliği KPK başkanı oldu AK Parti Kayseri Milletvekili İsmail Emrah Karayel, Türkiye Avrupa Birliği Karma Parlamento Komisyonu (KPK) Başkanlığına yeniden seçildi.

AK Parti Kayseri Milletvekili İsmail Emrah Karayel, Türkiye Avrupa Birliği Karma Parlamento Komisyonu (KPK) Başkanlığına yeniden seçildi.

TBMM Türkiye Avrupa Birliği Karma Parlamento Komisyonu toplandı.

Başkanlık divanını belirlendiği toplantıda, AK Parti Kayseri Milletvekili İsmail Emrah Karayel yeniden komisyon başkanı seçildi. CHP Uşak Milletvekili Özkan Yalım ve MHP İstanbul Milletvekili Cemal Çetin ise başkan yardımcısı oldu.

Kaynak: AA