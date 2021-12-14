AK Parti'li Karahocagil: "Türkiye'nin geleceği için, torunlarımız için reis şart, gerisi lafügüzaf" - Haberler
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AK Parti'li Karahocagil: "Türkiye'nin geleceği için, torunlarımız için reis şart, gerisi lafügüzaf"

AK Parti'li Karahocagil:
AA / Ertuğrul Subaşı - Haberler | Politika

AK Parti Amasya Milletvekili Mustafa Levent Karahocagil, "Türkiye'nin geleceği için, torunlarımız için reis şart, gerisi lafügüzaf." dedi.

AMASYA (AA) - Ak Parti Amasya Milletvekili Mustafa Levent Karahocagil, " Türkiye'nin geleceği için, torunlarımız için reis şart, gerisi lafügüzaf." dedi.

Karahocagil, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, son günlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan aleyhinde olmadık hakaret ve iftiralarda bulunulduğunu belirtti.

Erdoğan'ın gece gündüz demeden çalıştığını, 80 yılda yapılan yatırımları katladığını, 25 milyar dolara aldığı Merkez Bankası rezervini 2 küresel kriz, 3 yerli darbeye rağmen 130 milyar dolara çıkardığını anlatan Karahocagil, Erdoğan'ın, sosyal devletin gereği milyonlarca fakirin, engellilerin, dul ve yetimlerin, kimsesizlerin kimsesi olduğunu dile getirdi.

Ak Parti'li Karahocagil, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, tüm dünyanın emperyalist güçlerini karşısına aldığını, 2003'ten beri onlarca ülkeyi dolaştığını, dev anlaşmalara imza attığını, sivil savunma ve harp sanayisini millileştirdiğini, bu ve benzeri çalışmaları yerine getirirken bir menfaatinin de bulunmadığını söyleyerek, "Türkiye'nin geleceği için, torunlarımız için reis şart, gerisi lafügüzaf." diye konuştu.

Milletin, 20 yıldır tüm Siyonist ve emperyalist güçlerin karşısında dik duran liderini bulduğunu vurgulayan Karahocagil, 2023'te de milletin, reisinin arkasında dik duruşunu gösterip tüm sömürücülere gereken cevabı vereceğini kaydetti.

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AA / Ertuğrul Subaşı - Son Dakika Haberleri

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