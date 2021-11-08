AK Parti'li Karahocagil, Suriye ve Irak tezkeresine "hayır" diyen CHP'nin kendisiyle çeliştiğini söyledi - Haberler
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AK Parti'li Karahocagil, Suriye ve Irak tezkeresine "hayır" diyen CHP'nin kendisiyle çeliştiğini söyledi

AA / Ertuğrul Subaşı - Haberler | Politika
AK Parti'li Karahocagil, Suriye ve Irak tezkeresine

AK Parti Amasya Milletvekili Mustafa Levent Karahocagil, terörle mücadele amacıyla Türk askerinin Irak ve Suriye'deki görev süresini uzatan tezkereye CHP'nin daha önce "evet", şimdi ise "hayır" diyerek kendisiyle çeliştiğini söyledi.

AK Parti Amasya Milletvekili Mustafa Levent Karahocagil, terörle mücadele amacıyla Türk askerinin Irak ve Suriye'deki görev süresini uzatan tezkereye CHP'nin daha önce "evet", şimdi ise "hayır" diyerek kendisiyle çeliştiğini söyledi.

Karahocagil, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, tezkerenin amacının, PKK, YPG, DEAŞ gibi terör yapılanmalarına izin vermemek olduğunu belirtti.

Terörle mücadele için sınır ötesi operasyonlar yapılması amacıyla daha önce de tezkereler oylandığını anımsatan Karahocagil, "Önceki oylamada 'evet' diyen CHP, bu oylamada 'hayır' oyu kullanarak kendisi ile çelişmiştir." dedi.

CHP'nin bunu "evet-hayır" oyunu sandığını ya da HDP'den izin çıkmadığı için "hayır" demek zorunda kaldığını savunan Karahocagil, CHP'nin "evet" demekten bile HDP nedeniyle korktuğunu, çekindiğini ifade etti.

Karahocagil, muhalefetin aslı astarı olmayan mesnetsiz söylemleri olduğunu dile getirerek, "Kalubeladan beri kendilerini Batılı, Avrupalı ülkeler karşısında ezik hisseden bu zihniyet, kaç yıldır iktidar olan hükümetimizin başarısını hasetlerinden dolayı görmezden gelmiştir." diye konuştu.

Muhalefetin, kıskançlığından hazımsızlık yaşayıp şişmeye devam edeceğini söyleyen Karahocagil, İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan'a da şehit yakınına davranışından dolayı tepki gösterdi.

AA / Ertuğrul Subaşı - Son Dakika Haberleri
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