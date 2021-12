AK Parti'li Karahocagil: "Kılıçdaroğlu, 2023'te Guinness Rekorlar Kitabı'na girecek"

AK Parti Amasya Milletvekili Mustafa Levent Karahocagil, CHP'nin 19 yılda girdiği seçimleri kaybettiğini ve mağlubiyet şampiyonu olduğunu belirterek, " Kemal Kılıçdaroğlu, 2023'te Guinness Rekorlar Kitabı'na girecek. Recep Tayyip Erdoğan ise tarih sayfalarını altın harflerle süsleyecek." dedi.

Karahocagil, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, parti olarak seçimlerde CHP karşısında gösterdikleri başarılara dikkati çekerek, AK Parti'nin 19 yıldır girdiği tüm seçimleri ve referandumları kazandığını, Allah'ın takdiri ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a has bir başarının elde edildiğini söyledi.

Buna karşın CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, Cumhurbaşkanı Erdoğan karşısında tüm seçimleri kaybettiğini dile getiren Karahocagil, şu ifadeleri kullandı:

"Girdiği tüm seçimleri kaybetmek ve her seçimden sonra yüzü zerre kızarmadan seçmeninin yüzüne bakabilmek de büyük başarı, her liderde bu pişkinliği göremezsiniz. Kılıçdaroğlu'nu tebrik etmek, kutlamak lazım. 19 yıl muhalefette kalan, 15 seçim ve referandumda yenilen bir partinin seçmeni olmak, bıkmadan, usanmadan, büyük bir özveri ve sabırla CHP'ye oy vermek de her seçmenin harcı değildir. Allah, CHP'li seçmene de sabırlar versin.

Ey CHP'li, İYİ Partili kardeşim, iyice düşünün, Kemal Kılıçdaroğlu 2023'te Guinness Rekorlar Kitabı'na girecek. Recep Tayyip Erdoğan ise tarih sayfalarını altın harflerle süsleyecek. Mağlubiyet şampiyonunun değil, dünyaya hakkı, adaleti öğreten, ülkemizi bir uçtan diğer ucuna gergef gibi işleyen büyük liderin yanında olun, torunlarınıza gururla anlatacağınız hikayeniz olsun."

Öte yandan Karahocagil, toplantıya getirdiği Amasya elmasının özelliklerini ve faydalarını anlattı.

Karahocagil, Amasya'nın elma üretiminde Türkiye'de 3. sırada olduğunu, 2020 yılında 9 bin ton olan üretimin 2021'de 14 bin 200 tona ulaştığını aktardı.

AA / Adem Balta - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet