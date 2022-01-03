AK Parti'li Karahocagil: "Emperyalist devletler diğer ülkeleri sömürmekten kaçınmıyor"

AMASYA (AA) - Ak Parti Amasya Milletvekili Mustafa Levent Karahocagil, "Emperyalist devletler, refahı, huzuru, demokrasiyi, insanca yaşamayı kendilerine hak görüyorlar. Bu uğurda diğer ülkeleri sömürmekten zerre imtina etmiyorlar." dedi.

Karahocagil, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında, 80 yılda Türkiye'ye yapılmayanları, AK Parti'nin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde 20 yılda kazandırdığını söyledi.

ABD Başkanı Joe Biden göreve geldiğinde, "Türkiye'deki dostlarımızla Erdoğan'ı devirmek için iş birliği yapmalıyız" ifadesini kullandığını belirten Karahocagil, "Ey Biden, Türkiye'deki 5 benzemez muhalefet ile iş birliği yapsan da Türkiye'deki boğazdan bu milleti yönetmeye çalışsan da TÜSİAD'ın 5 ailesi ile güç birliği yapsan da BM tepesindeki her hakkı kendilerinde gören 5 devlet ile bir araya gelsen de milletler, haklar, ülkeler uyandı, biteceksin." diye konuştu.

Ayaklanmalar, Gezi olayları, yargı kumpası, 15 Temmuz darbesi ile ülkeyi yıkamayanların, şimdi ekonomiyle bir şeyler yapmaya kalktığını dile getiren Karahocagil, "Emperyalist devletler, refahı, huzuru, demokrasiyi, insanca yaşamayı kendilerine hak görüyorlar. Bu uğurda diğer ülkeleri sömürmekten, mazlum ülkelerin zenginliklerini, değerlerini çalmaktan, kaçırmaktan, aşırmaktan, bu yolda insanları öldürmekten, göz yaşlarını akıtmaktan zerre imtina etmiyorlar." ifadesini kullandı.

AA / Zehra Aydın Turapoğlu - Son Dakika Haberleri

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