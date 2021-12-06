AK Parti'li Karahocagil: "Cumhur İttifakı olarak muhalefet partileri gibi laf üretmiyoruz"

AMASYA (AA) - AK Parti Amasya Milletvekili Mustafa Levent Karahocagil, "Cumhur İttifakı olarak muhalefet partileri gibi laf üretmiyoruz." dedi.

Karahocagil, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, millet adına söz söyleme yetkisi alan ancak gaflete kapılıp, gücünü milletten aldığını unutup güç zehirlenmesi yaşayan milletvekillerinin, siyasetçilerinin durumunun ortada olduğunu söyledi.

Akıl yoksunu insanların maskelerinin bir bir düşeceğini, gerçek yüzlerini göstereceklerini ifade eden Karahocagil, "Onlar çürümüş, kokuşmuş zihniyetleri ile birbirlerini yiye dursunlar, biz AK Parti ve Cumhur İttifakı olarak milletimizden aldığımız güçle, milletvekilliği sıfatının gerektirdiği vakur duruşumuzla, ahlaklı ilkelerimizle ülkemiz için en hayırlı işleri yapmaya devam edeceğiz." dedi.

Karahocagil, "CHP'nin cismen Türkiye'nin ikinci büyük, manen küçük partisi olduğunu, sınır dışından aldıkları talimatlar ile hareket ettiğini" belirtti.

Millet İttifakının bir yanlarına "güya milliyetçi", diğer yanlarına ise bölücü terör örgütünün temsilcilerini aldıklarını ifade eden Karahocagil, "Maalesef bunlar goygoyculuk yapmaktan başka bir iş beceremezler. Türkiye'nin tek bir çıkarını düşünmeyen, sadece takoz görevi gören Millet İttifakının haddine mi ülkeyi yönetmek. Kendi refahlarından başka bir şeyi kendilerine dert etmeyen, layık olmadıkları makamı işgal eden bu kendine münhasır şahıslar aslında birbirlerinin benzerleridir. Bizler AK Parti ve Cumhur İttifakı olarak muhalefet partileri gibi laf üretmiyoruz. Bizler icraatlarımızla var olduk. Allah bizi bu yolda ülkesine hizmetkar olma tıyniyetinden ayırmasın."

AA / İsmail Çimen - Son Dakika Haberleri

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